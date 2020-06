I šejkové musí spořit. PSG přijde o hvězdného kapitána, Silva nedostane od vedení novou smlouvu

Paříž Brazilský fotbalista Thiago Silva podle francouzských médií po sezoně opustí Paris St. Germain. Pětatřicetiletému obránci vyprší smlouva a novou mu klub nenabídne i vzhledem k úsporám po koronavirové krizi.

O rozhodnutí PSG měl kapitána osobně informovat sportovní ředitel a krajan Leonardo. Bohatý francouzský klub přišel o více než 200 milionů eur (5,3 miliardy korun) kvůli předčasnému ukončení sezony Ligue 1 vinou koronavirové pandemie. Silva patří k nejlépe vydělávajícím hráčům týmu.

Paris St. Germain ještě čeká na dohrání ročníku Ligy mistrů, který byl přerušen v březnu a má se znovu rozjet v srpnu. Svěřenci trenéra Thomase Tuchela postoupili do čtvrtfinále a Silva by elitní soutěž ještě měl s PSG absolvovat.

Brazilský reprezentant Silva přišel do PSG před osmi lety z AC Milán a s pařížským týmem získal 21 trofejí včetně sedmi mistrovských titulů. Zkušený stoper by se mohl vrátit domů do Fluminense, kde působil v letech 2006 až 2009.