Slavia zvládla thriller, uspěla i Sparta. Na začátku jara nejvíc šokovaly Budějovice

Sedmigólový thriller v Edenu rozhodl v závěru po rohovém kopu kanonýr Jurečka, který se trefil v zápase dvakrát. Dvougólový byl i norský záložník Wallem.

„Konec byl hektický, ale zvládli jsme to. U obdržených branek jsme chybovali, na druhou stranu Jablonec vyřešil všechny situace skvěle,“ řekl Jindřich Trpišovský, domácí kouč.

Pro Slavii jde vzhledem k napínavému průběhu i třem inkasovaným gólům o vítězství s vykřičníkem.

Gólová radost slávistických fotbalistů v potemnělém Edenu.

V bláznivém duelu třikrát přišla o vedení, ve 24. minutě byl stav 3:2. A skoro celý druhý poločas pak Jablonečtí drželi remízu 3:3. Nakonec ovšem po závěrečném hvizdu popadali na trávník nejen vyčerpaní, ale hlavně zklamaní.

„Výborný výkon, ale nic z toho,“ litoval trenér poražených Radoslav Látal.

Červenobílé manko na první Spartu mezitím dál zůstává pětibodové. A pokud slávisté zvládnou i středeční dohrávku ve Zlíně, v mistrovském dostihu se k rivalovi z Letné přiblíží na rozdíl pouhých dvou bodů.

Zimní pauza ve Fortuna lize trvala pětapadesát dnů a její konec přinesl hned několik překvapivých momentů: z první poloviny tabulky dokázal kromě Sparty a Slavie v úvodním jarním dějství zvítězit už jen Liberec.

První branku druhé části sezony vstřelil v sobotu odpoledne v Uherském Hradišti pardubický útočník Zlatohlávek. Chvíli nato se zhruba o 150 kilometrů na sever v Karviné přihlásil do ankety o gól roku sparťanský kapitán Krejčí, který se trefil po centru Birmančeviče akrobaticky přes hlavu.

„Nádherný gól. Nevím, jak Láďa dokázal dostat tu nohu do správného místa, jak si s tím poradil. Vložil do toho veškerou svou kvalitu i správné načasování,“ žasnul trenér Brian Priske.

Ladislav Krejčí ze Sparty při střele úvodního gólu nůžkami proti Karviné.

Mistr a lídr tabulky předtím přežil obří šanci domácích, Memič při sólu z půlky hřiště udělal téměř všechno správně, dokonce obešel i brankáře Vindahla, jenže pak mu nevyšel krok a nezakončil. Favorit měl od té doby navrch: na Krejčího gól navázali po přestávce ještě Karabec s Kuchtou.

Už ve čtvrtek čeká sparťany také úvodní duel vyřazovací fáze Evropské ligy na půdě tureckého Galatasaray. Slavii i Plzeň, která v sobotu doma remizovala 1:1 s Mladou Boleslaví, čeká vstup do pohárů později, na začátku března.

A co dál?

Senzací 20. kola je bezpochyby výsledek z jihu Čech, kde poslední Dynamo s trenéry Lerchem a Kladrubským smázlo Baník nečekaně 3:0.

Domácí kapitán Ondrášek nejdřív napálil zblízka břevno, trefa hostujícího Kubaly neplatila pro ofsajd. A pak Českobudějovičtí třemi góly během deseti minut zazářili. Prosadili se Šigut, Králik a Alli.

„Kromě pár úvodních minut, kdy jsme měli velkou šanci, není co hodnotit. Soupeř byl všude dřív, měl větší touhu po vítězství, víc chtěl,“ krčil rameny trenér poražených Pavel Hapal. „Kdyby to nevyšlo jednomu dvěma hráčům, je to něco jiného. Ale špatných výkonů bylo hodně, a to i běžeckých. Byli jsme špatně připravení, což beru i na sebe a na celý trenérský tým.“

Pro Budějovice šlo o první ligové vítězství od 7. října, kdy doma na Střeleckém ostrově porazily Karvinou. Na posun z šestnácté příčky to však kvůli horšímu skóre ještě nestačí.

Ale co není, může brzy být.

Vždyť patnáctý Zlín, hlavní konkurent Budějovic v boji o záchranu, do jara vstoupil porážkou 1:2 v Teplicích, kterým pomohl dvougólový útočník Fila.

Dvě branky dal v jiném zápase také střídající záložník Bohemians Shejbal, jenž během tří minut v závěru zápasu v Hradci Králové sám srovnal z 0:2 na 2:2. Zavánělo to senzací, neboť devětadvacetiletý fotbalista, jehož kariéru provázejí zdravotní problémy, se dosud v první lize trefil dohromady jen třikrát...

Bez výhry jsou na startu jara také mnozí pohároví adepti: čtvrté Slovácko doma nestačilo na Pardubice, které daly vítězný gól v deseti až v nastaveném čase, a pátá Olomouc prohrála v Liberci, který se zase posunul v tabulce před Baník.

A jak už bylo řečeno: nevyhrála ani třetí Plzeň, protože v domácím prostředí ztratila hubený náskok proti Mladé Boleslavi, kterou premiérově vedl trenér David Holoubek. Domácí vedli díky Chorému, ale po úprku a faulu na hostujícího Vaníčka vyrovnal na konečných 1:1 z penalty Ladra.