Fotbalová liga odstartuje odloženým zápasem Teplic, jak na tom bude Karviná?

Praha Fotbaloví fanoušci se konečně dočkali. Česká liga se po 75 dnech znovu rozjede dnešní dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem, ovšem za specifických hygienických opatřeních.

Bez diváků, týmových kabin, společného nástupu obou mužstev na hrací plochu zakončeného podáváním rukou a důležitých regeneračních aktivit před i po zápase, přesto fotbalová liga startuje. Všichni aktéři sobotního duelu dvanáctých Teplic se sedmým Libercem (od 18 hodin) věří, že napotřetí se už utkání 23. kola uskuteční. Dva předchozí pokusy zhatil neuspokojivý stav teplického trávníku, za což klub od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vyfasoval pokutu 120 tisíc korun. Koronavirová pauza pak dohrávku posunula až na druhou půlku května.



Rozvolnění opatření v posledních týdnech dalo zelenou i fotbalu, což bylo ještě podmíněno dvěma sériemi negativní testů na covid-19, které Tepličtí a Liberečtí absolvovali na konci minulého týdne a ve čtvrtek. „Paní mi do nosu strčila tyčinku. Myslel jsem, že je konec, ale teprve mi v tom začala šťourat. Trochu mi vyhrkly slzy. Nic příjemného, ale je to otázka vteřin,“ popisuje teplický brankář Tomáš Grigar v klubové televizi proceduru zdravotníků.

Liberečtí mají výhodu, že do Teplic trvá cesta jen dvě hodinky. Nemusejí si tedy zajišťovat nocleh na hotelu, kde by si museli pronajmout celé patro, stačí jim týmovým autobusem vyjet ráno. Jelikož však každý cestující musí mít pro sebe dvousedačku, pojedou někteří členové realizačního týmu vlastním vozem, jako například trenér Pavel Hoftych.

„Jsme takový pokusný výstřel, jsme první a o víkendu taky jediní, kdo bude hrát,“ uvědomuje si Hoftych. „Taky jsem klukům v kabině říkal, že je to i pro ně šance, budou víc vidět.“



Sto lidí by bylo šibeniční

Program Fortuna ligy Dohrávka 23. kola:

dnes 18.00 Teplice–Liberec. 25. kolo: 26. 5.: 18.00 Slovácko–Olomouc, Příbram–Ostrava, Jablonec–Zlín, 20.00 Mladá Boleslav – Slavia. 27. 5.: 18.00 Bohemians 1905 – Teplice, České Budějovice – Liberec, Opava–Karviná, 20.00 Sparta–Plzeň. O2 TV Sport vysílá všechna utkání, kromě duelu Příbram–Ostrava, který poběží na ČT Sport.

Dohrávka dvou severočeských celků se měla původně konat s pouhou stovkou lidí na stadionu, do čehož se započítávají i hráči, realizační týmy či novináři, po výjimce od ministerstva zdravotnictví nakonec může být na utkání přítomno 150 osob. Příští týden se má povolená hranice zvednout na 300 lidí, od 8. června na 500 osob a za další dva týdny na 1000. „Oddechli jsme si. Těch 150 osob je určitě lepší varianta. Pokud bychom byli nuceni organizovat to v počtu sta lidí, bylo by to hodně složité a šibeniční,“ tvrdí tiskový mluvčí Teplic Martin Kovařík.

V rámci opatření budou teplická Stínadla rozdělena na dvě zóny: vnitřní prostory (hřiště včetně technické zóny, tunel ke hřišti, kabiny) a tribuny (prostor pro média, kancelářské prostory, kontrolní místnost). Veškeré přípravné práce na utkání probíhající na stadionu musí být ukončeny před příjezdem družstev k zápasu.

Ve vnitřních prostorech se může nacházet dohromady 79 osob: rozhodčí (4), delegáti (2), hlavní pořadatel (1), fotbalisté Teplic a Liberce (2 x 18), realizační týmy obou celků (2 x 7), technické doprovody (2 x 3), podavači míčů (8), sanitní vůz (3), obsluha nosítek (2) a fotografové (3).

Na tribunách se pak může rozmístit 71 lidí: pořadatelé a bezpečnostní služba (6), další organizátoři utkání (8), zdravotní služba (2), hasiči (2), policisté (3), vedení obou klubů (2 x 5), tiskoví mluvčí (2 x 1), antidopingová agentura (2), píšící novináři (12), statistici (4), pracovníci televize (16) a rozhlasu (3), obsluha klubového videa domácích (1).

„Při limitu 150 osob jsou rozšířené počty primárně na organizaci zápasu. Může tam být dvanáct novinářů, tři fotografové. Už nebudete muset mít jen nějaké čtyři podavače míčů, ale může jich být víc. To stejné, co se týče pořadatelů na tribuně a tak dále,“ popisuje Kovařík zajištění průběhu utkání, ve kterém budou mít trenéři k dispozici ještě tři střídání, zatímco od úterního 25. kola přibudou dvě další možnosti k výměně unavených hráčů. Kromě dvou výjimek v podobě pohárových střed se bude hrát dvakrát týdně až do 19. července. Na programu sezony zbývá šest kol základní části, dalších pět kol bojů v nadstavbě, baráž o záchranu, duel o Evropu a semifinále a finále poháru.

Karviná v nejistotě

Přestože plošné testování na koronavirus v klubech první a druhé ligy odhalilo pouze dva případy nákazy, zápasy Karviné jsou zatím v nejistotě. Kvůli více než 150 případům nakažených v tamním dole Darkov hrozí celkové uzavření města a izolace, což potvrdil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Může se tak stát, že svěřenci Juraje Jarábka nebudou moci odcestovat ke středečnímu utkání v Opavě a nedělnímu zápasu doma se Spartou. „Scénáře pro takový případ nemáme,“ říká tiskový mluvčí LFA Štěpán Hanuš. O osudu Karviné by se mělo rozhodnout v pondělí.

To fotbalisté Slavie se včera úspěšně podrobili kontrolním testům a po úterním pozitivním nálezu u jednoho hráče se večer vrátili k tréninku. Do čtvrtka měli sešívaní z preventivních důvodů klidový režim, tým ale do karantény nemusel. Totožnost pozitivně testovaných LFA nezveřejňuje, dohromady bylo otestováno 1442 osob z 32 klubů obou nejvyšších soutěží. Pozitivní případy byly dva, mladoboleslavský hráč stejně jako nakažený slávista neměl příznaky covidu a oba hráči jsou v izolaci, úternímu zápasu Mladé Boleslavi se Slavií tak nic nebrání v odehrání. Snad i v případě Karviné bude nakonec vše v pořádku a liga se po dlouhé pauze rozjede naplno.