Fotbalové Pardubice nepřestávají snít. Do deseti let Evropa, ale také plno nástrah

Pardubice Postup do fotbalové ligy je krásná věc, ale jak ho proměnit v něco trvalejšího? Pardubice ji budou hrát v Mladé Boleslavi, nebo na stadionu pražských Bohemians. To je jeden z faktů, který notně zkomplikuje setrvání týmu mezi elitou. Nástrah však čeká mnohem více.

Vedení FK Pardubice v čele s majitelem Vladimírem Pitterem má před sebou plno práce. Podaří se klub udržet v nejvyšší soutěži dlouhodobě?

„Pojedeme dál svojí cestou, máme dobrou mládež. Jsme realisti, víme, že to nebude vůbec jednoduché, ale na druhou stranu věříme tomu, že ten tým, který je tady, je schopen první ligu hrát. Když tak ho prostě vhodně doplníme. To je na trenérech a sportovním manažerovi,“ uvedl během oslav Vladimír Pitter.

Logicky musí mít strach z takzvaného „jojo efektu“.

Termín se používá pro týmy, které se po postupu hned v první sezoně mezi elitou poroučí zpět do suterénu. A pro příklady není nutné chodit nijak daleko.



V roce 1997 se dostal do první ligy AFK Atlantic Lázně Bohdaneč. Ovšem v celé sezoně získal jen 11 bodů a se skóre 18:61 putoval zpět. Od té doby klub dlouho jen chřadl.

Aby se podobně hořký scénář nenaplnil, budou v Pardubicích jistě potřeba peníze. Už nyní je jasné, že po postupu do první ligy se rozpočet klubu navýší ze současných 42 milionů o dalších 15 milionů.„Tohle můžu potvrdit. Čísla mám na starosti já. Odhady už jsou. Blížíme se k navýšení o 15 milionů pro první roky, první sezonu, což celkem pro nás bude znamenat rozpočet přes 55 milionů,“ řekl Pitter.

Trenér Pardubic Jiří Krejčí se s hráči a fanoušky raduje z výhry a postupu do první ligy.

Další devizou, na které sází především menší kluby, je domácí prostředí. A tady FK Pardubice bude tratit. Útulný stadionek Pod Vinicí, ze kterého se soupeřům body vozily jen těžko, totiž nesplňuje podmínky první ligy, a tým tak musí do azylu.„Zatím máme nahlášenou Mladou Boleslav, hledáme však dál. Tam máme smlouvu o smlouvě budoucí, všichni ale víme, že hlavně pro fanoušky by byla příjemnější Praha. Zvažujeme stadion Bohemians, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Pitter.



Zleva Martin Sulík z Chrudimi a Jiří Sláma z Pardubic.

Nesmírně důležité bude i to, nakolik se manažerům podaří udržet stávající kádr. Trenéři už slíbili kabině, že v ní zůstanou víceméně všichni ti, kteří se o postup zasloužili. Problémem však může být, že několik opor je v Pardubicích na hostování. To platí především o nejlepším střelci týmu Michalu Hlavatém, kterého zapůjčila Plzeň.

Zleva Martin Sejvl z Pardubic, Petr Rybička z Chrudimi a a Michal Surzyn z Pardubic.

„Teďka na to vůbec nechci myslet. Chci si s kluky a se všemi lidmi, kteří nás podporovali, užít ten moment. Bude to řešit můj agent. Uvidíme, jak se k tomu postaví Viktorka,“ řekl při oslavě dvaadvacetiletý Hlavatý.



Podle kouče Jiřího Krejčího by však tým neměl mít automaticky problémy s tempem první ligy. „Nemyslím si, že bychom měli být horší než prvoligové mančafty od devátého místa dolů. Ale samozřejmě bychom ještě chtěli kádr zkvalitnit,“ řekl Krejčí s tím, že silnější týmy by nadále měly své nadějné hráče do Pardubic posílat.

„Myslím si, že jsme dobrá adresa. Kluci, kteří to táhli, jsou mladí. I konkurenční týmy jako třeba Plzeň je nám tu minimálně nechají, protože by byly samy proti sobě. To je můj názor,“ dodal Krejčí.

V neposlední řadě hodně napoví i to, s jakými ambicemi půjdou Pardubice do nejvyšší soutěže. Jasné je, že prvotní úkol bude záchrana a pevné usazení v první lize. Ovšem tím by to podle Pittera rozhodně končit nemělo.

Trénink fotbalistů Pardubic

„Je pravda, že jsme nyní měli nastavené dva cíle, které jsem kolegům dával v letech 2007/2008. Byl to stadion a první liga. Dneska jsme to dokázali a stadion se může reálně stát skutečností v podstatě na podzim, kdy by se mělo začít stavět. Můžeme si tak dát třeba další desetiletku a poháry UEFA, proč ne?“ řekl Pitter.



„Nebráníme se tomu. Máme rádi před sebou velké výzvy a cíle a jsme natolik silní, že si myslím, že jsme schopní toho dosáhnout a dokázat to,“ dodal sedmačtyřicetiletý podnikatel.