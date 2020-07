Omilostnění City? Skončete ten cirkus, říká Mourinho. Guardiola žádá omluvu

Manchester Ta zpráva vzbudila ve fotbalovém prostředí vlnu reakcí. Úlevu u zástupců, trenérů a hráčů Manchesteru City, kteří u sportovní arbitráže CAS v Lausanne uspěli s odvoláním proti dvouletému zákazu startu v Lize mistrů. A naopak znepokojení u soupeřů, jimž se nelíbí ohýbání pravidel.

„S finančním fair play je to podobné jako se systémem VAR. Líbí se mi jeho myšlenka, ale nelíbí se mi způsob používání. Skoncoval bych s ním ne kvůli jeho principům, které jsou správné, ale protože nesouhlasím s tím cirkusem kolem,“ zlobil se José Mourinho, trenér Tottenhamu.

Byla polovina února, když UEFA oficiálně oznámila tvrdý trest pro anglického giganta. Za porušení licenčních předpisů a finančního fair play, nástroje, jenž má vést kluby k vyrovnanému hospodaření, udělila Manchesteru City dvouletý zákaz startu v evropských pohárech a k tomu pokutu 30 milionů eur, což je v přepočtu více než tři čtvrtě miliardy korun.

Klub okamžitě zmobilizoval armádu právníků, veškerá provinění odmítl a po pěti měsících se u Mezinárodní sportovní arbitráže dočkal omilostnění: „Dvouletý trest neplatí a pokuta bude jen třetinová.“

„Celý Manchester City si nyní zaslouží omluvu za to, jak nás všichni pomlouvali. Říkali, že podvádíme a lžeme,“ prohlásil Guardiola. „Tři nezávislí vyšetřovatelé oznámili, že jsme všechno udělali správně. Takže je to jasné, vlastně jasnější než jasné!“ pokračoval Guardiola.

Nebylo to poprvé, co UEFA zámožný klub, který už přes deset let vlastní šejk Mansúr ze Spojených arabských emirátů, za přečiny v rámci finančních pravidel trestala. Už před šesti lety City platilo 60milionovou pokutu.

„Já nechci, aby přišli o peníze,“ reagoval Jürgen Klopp z Liverpoolu. „Jde mi hlavně o to, abychom dodržovali pravidla. Když už je tady máme, musí přece platit pro všechny stejně, ne jen pro někoho.“

„Jestliže jsou doopravdy nevinní, jak tvrdí oni i vyšetřovatelé, tak by neměli dostat ani pokutu, ne? A pokud se něčím provinili, trest by měl zůstat v plném rozsahu,“ podivoval se Mourinho. „Je to nešťastný den pro celý fotbal,“ přidal ještě Klopp.

Reakce Guardioly?

„Oba, José i Jürgen, na mě mají telefonní číslo, můžou mi zavolat a já jim to rád vysvětlím. Jsme čistí a nevinní. Nevím, co víc k tomu mám říct.“