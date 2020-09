Herr Schick bude v hlavní roli, Leverkusen staví na českém forvardovi a čeká od něj góly

Praha/Leverkusen Leverkusen, Německo – destinace českým fotbalistům zaslíbená. Patrik Schick míří jako sedmý krajan do Bayeru, který za něj pošle do Říma 26,5 milionu eur. Žádá od něj především plno gólů.

Když se krátce po koronavirovém restartu světového fotbalu stěhoval Timo Werner z Lipska do londýnské Chelsea, zdálo se, že jeho pozice připadne Patriku Schickovi. Vytáhlý český forvard totiž v německém celku prožíval úspěšnou sezonu podpořenou desítkou bundesligových branek. Mělo to však jeden háček, Schick stále patřil římskému AS, které za případný přestup požadovalo předem určenou částku 29 milionů eur, zatímco Lipsko nabízelo o třetinu méně.



Kluby se proto nedohodly a reprezentant spolu se svým agentem Pavlem Paskou směřovali síly jinam. Mluvilo se o zájmu anglických Newcastlu či Fulhamu, ale stále intenzivněji se skloňovalo jméno jiného bundesligového celku – Bayeru Leverkusen.

K podpisu pětileté smlouvy mělo dojít už minulý týden, ale karanténa kvůli kontaktu s nakaženým masérem na reprezentačním srazu akt oddálila. Ten nakonec přišel včera. Dopoledne se na sociálních sítích objevilo video, jak čtyřiadvacetiletý Schick kráčí na zdravotní prohlídku. „Je to hotové,“ ozývalo se po celou dobu z Itálie, především pak od renomovaného novináře Fabrizia Romana. Po sedmé večer se přestup potvrdil.



„Vzrušující klub“

Přestupová částka v přepočtu činí lehce přes 700 milionů korun plus dalších deset procent získají Římané z případného dalšího Schickova prodeje. Třetí největší balík za českého hráče v historii, který vedení Lipska odmítlo zaplatit. Ovšem Bayer, jenž vyinkasoval za odchod svého megatalentu Kaie Havertze do Chelsea přes dvě miliardy korun, si Schicka s radostí pořídil.

A proč zrovna Leverkusen?

„Je to vzrušující klub. V zápasech v dresu Lipska jsem viděl, jak skvělý tým Bayer má. Hrají ofenzivně a agresivně, což se mi líbí, a odpovídají mému pohledu na fotbal. Bayer je špičkový bundesligový klub. Mám velkou radost, že můžu pokračovat v Německu a navíc v tomto klubu i na mezinárodní úrovni,“ citoval Schicka klubový web jeho nového působiště.

Rudi Völler, Patrick Schick a Simon Rolfes. Český útočník patří Leverkusenu.

Schick si už vyzkoušel, že mu bundesliga sedí. Není tolik detailně takticky svázaná, v ofenzivě volnější. Leverskusen je pravidelným účastníkem evropských pohárů a pod vedením trenéra Petera Bosze vytváří nový koncept, v němž má hrát právě český reprezentant jednu z hlavních rolí. Měl by se totiž na samém hrotu útočné řady starat o branky.



„Patrikova pronikavá síla a schopnosti v koncovce naší útočné hře prospějí. K němu se připojí i další hráči v našem týmu, kteří ho a jeho silné stránky budou moci dobře využít,“ prohlásil generální ředitel Leverkusenu Rudi Völler.

V prvním roce si Schick sice nezakope v Lize mistrů, ale čeká jej alespoň skupinová fáze Evropské ligy. A konkurence? Ta mu odpadla s odchodem Kevina Vollanda do Monaka. Schick je pro Bayer volbou číslo jedna, což s sebou přináší velké očekávání.

Před ním už šest Čechů

To by měl český snajpr naplňovat uprostřed talentovaného kádru, v němž se vyjímají třeba rychlonohý jamajský křídelník Leon Bailey, argentinský středopolař Exequiel Palacios či Brazilec Paulinho.



„Bude hlavní hvězdou Leverkusenu. Chtěl ho přivést, už když šel do Lipska, ale tehdy neuspěl,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz obránce Slovácka Michal Kadlec, jeden ze šesti českých předchůdců v červenočerném dresu, kde odkopal 128 ligových duelů.

V dresu Werkself, jak se fotbalistům Bayeru přezdívá, kromě něj působili také Kadlecův jmenovec Papadapulos, nynější trenér slovenského národního týmu Pavel Hapal, Martin Frýdek starší, Jan Šimák a epizodně i Petr Čoupek.