POZNÁMKA: Holoubek jen zaskakoval, neznámí hráči však Šilhavému určitě zamotali hlavu

Praha Upřímně řečeno, čekala se vysoká porážka, která by ještě podpořila zlobu vyvolanou šachy kolem dvojzápasu Ligy národů na Slovensku (výhra 3:1) a proti Skotsku (porážka 1:2). Místo tradičního A-výběru byl kvůli koronavirovým opatřením ke druhému utkání poslepován nouzový tým, který místo kouče Jaroslava Šilhavého dostal pod patronát David Holoubek, jinak trenér osmnáctky. Mezinárodně neostřílení hráči Slavie, Olomouce, Ostravy, Liberce či Mladé Boleslavi se najednou postavili soupeřům z Manchesteru United, Liverpoolu, Arsenalu nebo Celtiku Glasgow.

Po většinu zápasu nebylo znát, kdo je zkušenější. Zprvu to sice vypadalo, že český výkon pohání především nadšení, jež postupně uvadá, což vyústilo ve skotský obrat, ovšem poté domácí opět sešlápli plyn, a nebýt dvou tyčí a nepřesné koncovky, překvapivá, ale zasloužená remíza by byla na světě.



Od svých médií to Skotové schytali. „Když fanoušci viděli ten nesourodý a depresivní výkon, tak jim moc naděje na ukončení nekonečného čekání na účast na velkém turnaji nedal,“ láteřil například Herald. „Ano, na prvním místě je výsledek a my máme tři body. Ale jinak tam bylo víc špatných věcí než dobrých,“ nechal se prostřednictvím BBC slyšet bývalý reprezentační obránce Willie Miller.

To trenér Steve Clarke byl ke svým svěřencům smířlivější, ale po zápase oceňoval především soupeře a kouče Holoubka. „Musím složit velkou poklonu českému týmu i českému trenérovi. Byla to fantastická práce složit tak dobrý tým během tak krátké doby. Vstoupili do utkání velmi energicky, což mohl být předzápasový plán. Ten večer nám hodně ztížili,“ říkal po utkání.



Holoubek se dočkal zasloužené pochvaly také od svého „nadřízeného“. „Po zápase mi psal pan trenér Šilhavý a děkoval celému týmu za předvedený výkon. Já mu odepsal, že moc děkujeme. Jen je škoda, že jsme prohráli a že jsme mu nepřinesli nějaký bod do tabulky. Vnitřně jsme cítili, že máme na to, abychom bodovali,“ povídal Holoubek, který během utkání neustále poskakoval u autové čáry a uděloval hráčům pokyny.

Věděl, že při téměř nulovém předzápasovém sehrání je dirigování potřeba. A místo vymýšlení složitých variant a signálů vsadí na poctivost a přirozené herní návyky. „Chtěli jsme hrát hodně aktivní, běhavý fotbal. Hodně presovat nahoře, měli jsme na to i hráče. Chtěli jsme prostě hrát náročný fotbal a soupeře překvapit. Nechtěli jsme zalézt,“ potvrdil Holoubek.

Trenér dočasné reprezentace David Holoubek.

Zatímco on sám bral utkání u reprezentačního áčka jednoznačně jako záskok, v hráčích vidí potenciál, že by se ještě v národním dresu mohli objevit. „Samozřejmě to není otázka na mě, ale myslím, že můžeme počítat s některými hráči, kteří se tu objevili.“



Je otázkou, nakolik výkon hráčů povýšilo nadšení, ale třeba před další nominací kouči Šilhavému aspoň trochu zamotali hlavu.