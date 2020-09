Statečný výkon improvizované reprezentace na body nestačil, se Skotskem těsně prohrála 1:2

Praha Česká fotbalová reprezentace v improvizovaném složení podlehla v druhém utkání Ligy národů Skotsku 1:2. Národní celek bez všech stabilních hráčů, kteří po pátečním vítězství 3:1 na Slovensku museli kvůli koronaviru ve výpravě do izolace, vedl v Olomouci od 11. minuty po trefě Jakuba Peška. Ve 27. minutě ale srovnal Lyndon Dykes a v 52. minutě otočil stav z penalty Ryan Christie. Zápas se kvůli opatřením proti koronaviru hrál bez diváků.

Narychlo složený český celek favorizované Ostrovany nečekaně přehrával, jednoznačně zvítězil na střely, ale měl smůlu v koncovce. Za stavu 1:2 domácí dvakrát trefili tyč. Mužstvo premiérově vedl trenér reprezentační osmnáctky David Holoubek, jenž zastoupil kouče Jaroslava Šilhavého, který musel stejně jako zbytek původního výběru do izolace. Důvodem byly dva pozitivní testy na covid-19 u členů realizačního týmu.



Skotové se v Lize národů dostali do čela druhé skupiny Ligy B, český tým je o bod zpět druhý. Další zápas čeká reprezentanty v říjnu v Izraeli. V Lize národů se hraje o dvě místa v play off o mistrovství světa 2022, soutěž je také rozhodující pro rozdělení do košů při losu kvalifikace.

Utkání skupiny B2 fotbalové Ligy národů v Olomouci: ČR - Skotsko 1:2 (1:1) Branky: 11. Pešek - 27. Dykes, 52. Christie z pen. Rozhodčí: Gözübüyük - Van Zuilen, Balder (všichni Niz.). ŽK: Malinský, Jánoš - Armstrong, Robertson, McKenna, Palmer. Bez diváků. Sestavy: ČR: Mandous - Holeš, Hubník, Jemelka, Zelený - Jánoš, Havlík (81. Růsek) - Malinský, Budínský (55. Breite), Pešek (76. Potočný) - Tecl. Trenér: Holoubek. Skotsko: Marshall - Palmer, Cooper, McKenna, Robertson - McTominay, Fleck (71. McGinn), McLean - Christie, Dykes (67. Paterson), Armstrong (80. McGregor). Trenér: Clarke.

V nově složeném českém celku si drtivá většina hráčů odbyla premiéru v reprezentačním „áčku“, start za národní tým měli před zápasem na kontě jen kapitán Hubník a útočník Tecl. Holoubkův improvizovaný výběr měl na přípravu jen pár hodin, sešel se teprve v sobotu večer. Přesto před prázdným hledištěm začal velmi dobře a v 11. minutě překvapivě otevřel skóre. Tecl výbornou průnikovou přihrávkou našel za obranou nabíhajícího Peška a ten sám před Marshallem zkušeně otevřel skóre. Liberecký záložník gólově oslavil reprezentační debut.



Peška branka nabudila a po čtvrthodině mohl zvýšit. Skotský gólman ale jeho dalekonosnou střelu konečky prstů vytáhl. Ve druhé části první půle se vysoce favorizovaní hosté zvedli a vyrovnali. Ve 24. minutě ještě debutant v české brance Mandous vychytal Palmera i Christieho, o tři minuty později už ale kapituloval. Na Palmerův přízemní centr z pravé strany si naběhl Dykes a tečí usměrnil balon do sítě. Dočkal se první reprezentační branky. Domácí si mohli vzít vedení ještě do přestávky zpět, Jánošovu střelu ale ve 40. minutě vytáhl Marshall.

Do druhého dějství lépe vstoupili do Skotové, kteří naposledy postoupili na velkou akci v roce 1998. V 50. minutě ještě stihl zasáhnout Hubník, ale za chvíli už Češi inkasovali. Malinský podle nizozemského rozhodčího ve vápně fauloval liverpoolského Robertsona a Christie penaltu proměnil, byť Mandous málem na střelu dosáhl.

Po druhé inkasované brance nezkušený český výběr zcela odhodil ostych a velkého favorita nečekaně jasně přehrával. K vyrovnání domácím několikrát chyběl jen krůček. V 58. minutě Hubník po standardce přestřelil a za tři minuty Havlík z přímého kopu těsně za vápnem trefil tyč.

Český tým se tlačil za vyrovnávacím gólem, ale nebylo mu souzeno. V polovině druhé půle Peškovu střelu skvěle vytáhl Marshall a dorážející Tecl v těžké pozici mířil vedle. Neujala se ani Jemelkova rána. V poslední minutě pak střídající Růsek hlavou trefil tyč. Skotové zvítězili na půdě českého celku podruhé za sebou.