Hra Slavie? Nikdy jsem nic takového neviděl, Barcelona byla poražena, rozplývá se Wenger

LONDÝN Dlouholetý kouč Arsenalu Arsene Wenger, který svůj tým přivedl v roce 2006 až do finále Ligy mistrů, se rozplýval jako komentátor britské televizní stanice beIN SPORTS nad stylem hry Slavie v úterním duelu v Barceloně (0:0).

„Po 80 minutách měla Barcelona naběháno 97 kilometrů, zatímco Slavia 109! To je rozdíl 12 kilometrů, nikdy jsem nic takového neviděl, na takovou dobu je to opravdu velký rozdíl,“ všiml si 70letý Francouz.

„Takovýto fyzický rozdíl ukazuje, že Barcelona byla dnes večer poražena, její fotbalisté neměli dobré tempo,“ doplnil Wenger, jež vedl Arsenal 22 let, aby klub loni opustil.

Kouč, který drží s Arsenalem stále platný rekord v počtu 49 zápasů bez prohry v Premier League (rekordní je i celá sezona bez prohry v sezoně 2003/04) se naopak pustil do Barcelony, která je podle něj v krizi.

„Byla ta špatná noc pro Barcelonu, je to škoda, protože si mohli zajistit postup. Když hrajete doma proti takovému týmu, jako je Slavia, s postupem počítáte.“

„Pro hráče Barcelony bylo těžké promarněnou příležitost přijmout, bylo to po utkání vidět na obličejích jejích hráčů,“ poukázal na fakt, že Slavia jako první od února 2018 udržela na Nou Campu čisté konto. V základní skupině LM pak nedala gól poprvé od roku 2012.

Wenger navíc pochválil i Slavii za její schopnost jít rychle do protiútoku.

„Vedou (Barcelona) svou soutěž, jsou na čele své skupiny v Lize mistrů, ale přesto hrají jako tým, který je v krizi. Jejich hra je pomalá, na posledních 30 metrech hřiště nemají dynamiku, všechno řeší individuálně.“

„Pokaždé, když v útoku ztratí míč, vypadá to, že z brejku inkasují, protože nezvládají tempo soupeře. Současná Barcelona postrádá dynamiku, energii a sebevědomí,“ přiznal Wenger.

Zkritizoval i kouče Barcelony Ernesta Valverdeho za příliš čitelnou taktiku.



„Proti Slavii to vypadalo tak, že jen chtějí přihrát balon Messimu a doufají, že něco udělá. Základní týmové pojetí jejich hry je pryč. Nakonec je to vždy trenér, kdo je vinen. Ale je velký rozdíl být vinen, a být za mizérii zodpovědný, víte?“

„Všichni vědí, že Valverde nerozhoduje o tom, jací hráči přijdou. Musí jen s tím, co má, pracovat co nejlépe. Takže to, o čem se tady bavíme, vyvolává mnoho otázek: kdo má v Barceloně poslední slovo, když se koupí hráč? A je to opravdu opravdu hráč, kterého tým a trenér potřebuje?“ ptal se Wenger.