Hráči nechápou, co po nich chceme. Možná jsme jim to špatně vysvětlili, mrzí trenéra Barcelony Setiéna

Valencie Trenér fotbalistů Barcelony Quique Setién přiznal, že jeho tým v sobotním utkání 21. kola španělské ligy ve Valencii nehrál dobře. Podle něj hráči nechápou, co po nich chce. Katalánský celek ve třetím soutěžním utkání pod jeho vedením poprvé prohrál, a pokud dnes Real Madrid zaboduje ve Valladolidu, přijde o první místo v tabulce.

Útočník Valencie Maxi Gómez nejprve ve 12. minutě neproměnil penaltu, ale tři minuty po změně stran tečoval jeho střelu do vlastní sítě Jordi Alba. V 77. minutě pak Gómez definitivně rozhodl o výhře „Netopýrů“.

„Pravda je taková, že jsme nehráli dobře, zejména v prvním poločase. Nedokázali jsme rozebrat jejich obranu. V naší hře jsem viděl věci, které jsme úplně nepochopili, a Valencie využila našich chyb,“ citoval Setiéna deník Marca.

„Problém nebyl v přístupu, ale ve špatném postavení. Hodně jsme si přihrávali, aniž by to dávalo smysl. Chyběla jakákoli nápaditost. To nechceme,“ uvedl jednašedesátiletý Španěl.

„Hráči stále nepochopili, co po nich chceme, nebo jsme to možná špatně vysvětlili. V poziční hře máme co napravovat. Nikomu se nelíbilo, co proti Valencii viděl,“ konstatoval někdejší kouč Las Palmas či Betisu Sevilla.