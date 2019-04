Hvězdný Lewandowski se popral na tréninku Bayernu, spor vyřešil až trenér Kovač

Mnichov Rozpoložení v Bayernu Mnichov po vyřazení v osmifinále Ligy mistrů, kdy bavorský gigant podlehl Liverpoolu není ideální. Během čtvrtečního tréninku před zápasem Bundesligy, jenž odehraje aktuální první celek německé soutěže na hřišti Fortuny Dusseldorf se do pěstního souboje pustili Robert Lewandowski a Kingsley Coman. Celou situaci potvrdil novinářům trenér Niko Kovač.

K pěstnímu souboji Roberta Lewandowského a Kingsleyho Comana se chtě nechtě musel vyjádřit i chorvatský trenér Bayernu Niko Kovač. Ten však odmítá potrestat hráče před nedělním zápasem na hřišti Dusseldorfu, neboť Bayern potřebuje všechny síly v boji o vítězství v Bundeslize. Na druhý Dortmund má celek z Mnichova náskok pouze jednoho bodu.

„Zavolal jsem si oba hráče na schůzku. Oba se omluvili a bylo jim trapně za svoje chování. Vzhledem k tomuto přístupu jsme se rozhodli, že žádné finanční sankce ani jiné tresty nebudou a celá záležitost je tím tak vyřešena,“ uzavřel situaci Kovač.

Robert Lewandowski je nejlepším střelcem Bundesligy s 21 přesnými zásahy, svoji výbornou formu potvrzoval i v Lize mistrů, kde Bayern vypadl v osmifinále s FC Liverpool. I přesto je prozatím polský kanonýr v čele s 8 góly. Stejný počet zásahů má pouze Lionel Messi.



Bayern se minulý týden dostal do čela Bundesligy po přesvědčivém vítězství 5-0 nad úhlavním nepřítelem v boji o titul Borusiíí Dortmund. Bavorskému celku by při potrestání tak znatelně chyběla polská superhvězda, což zástupci Bayernu pochopili. Góly Lewandovského by jim totiž v boji o celkový vavřín mohly znatelně chybět..