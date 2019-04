Trpišovského práce nese ovoce. Slavia má v Evropě renomé a drží šanci na postup

PRAHA Fotbalová Slavia pohárové Evropě ukazuje: musíte s námi počítat. Zápas proti Chelsea to jasně ukázal.

„Musím říct, že to byl možná nejtěžší zápas, který jsme zatím v této sezoně Evropské ligy odehráli.“ Kdo by to byl řekl, že těmito slovy bude Slavii chválit Olivier Giroud, útočník Chelsea a úřadujících mistrů světa z Francie.

Český lídr udělal dojem i na italského kouče Blues Maurizia Sarriho, což potvrdil tím, že v59. minutě poslal na hřiště svou hlavní hvězdu Edena Hazarda, zřejmě nejlepšího hráče Premier League, jehož přitom chtěl původně šetřit pro nedělní šlágr anglické ligy na hřišti Liverpoolu.

„Kdybychom na konci první půle vedli 1:0, tak bych ho nepoužil. Velmi dobře jsme věděli, jak těžké v Praze bude hrát. Soupeř je velmi dobře fyzicky vybavený, velmi agresivní, takže jsme věděli, že budeme muset čelit během zápasu těžkostem. Odveta bude velmi těžká,“ ocenil Slavii Sarri.

A skutečně. Slavia až na břevno Williana v první půli a dorážku Rüdigera v té druhé téměř celý zápas Chelsea k žádnému ohrožení brány nepustila. Naopak sama dvakrát nebezpečně zahrozila a nebýt výborných zákroků nejdražšího brankáře světa Kepy Arrizabalagy, šla by Slavia do vedení.

A v tom se ukázal největší rozdíl mezi Slavií a Chelsea. I když měli sešívaní více míč na svých kopačkách, standardních situací a celkově byli aktivnější, nedokázali to přetavit v gólové šance a branky. Rozdíl v individuální kvalitě obou týmů se projevil i v tom, že Chelsea stačilo drobné zaváhání soupeře, které v závěru duelu po parádním centru skvělého Williana potrestal hlavou Alonso.

Kdyby slávisté udrželi nerozhodný stav až do konce, opět by byl do nebes vynášen trenér Jindřich Trpišovský, který vysokým presinkem na dlouhé minuty rozbil hlavní zbraň Chelsea. Tou je její kombinační hra ve středu pole. Při absenci distancované opory Součka poslal do středu pole pohárového novice Ševčíka a ten odvedl vynikající part, stejně jako další dva středopolaři Traoré a Král. A když k tomu vynikající výkony přidali i oba stopeři Ngadeu a Deli, byla ofenzivní hra Chelsea v první hodině hry prakticky zcela otupena.



Právě tyto atributy, díky nimž působí Slavia pod Trpišovským jako vyspělé mužstvo, dávají sešívaným naději, že boj o postup ještě nemusejí vzdávat.

Pokud v londýnské odvetě příští čtvrtek k pečlivé a sebevědomé hře připojí lepší finální fázi, mají šanci. Vždyť svou venkovní sílu ukázali už v Genku i Seville. A kdo by si nevzpomněl, jak se před šesti lety na Stamford Bridge rovněž v play off Evropské ligy podařilo dohnat jednogólovou ztrátu Spartě.

„Český lídr Slavia vstřelil deset branek ve vyřazovací fázi Evropské ligy a ukázal proti Chelsea dost kvality na to, aby bylo jasné, že dvojzápas ještě neskončil. Chelsea bude muset být v domácí odvetě mnohem ostražitější aenergičtější,“ vidí šance před odvetným duelem britské deníky.

Potvrdí se jejich prognózy?