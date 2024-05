Slavia začne ve třetím předkole Ligy mistrů. Posun zajistilo vítězství Atalanty

„Máme jisté evropské poháry osmý rok v řadě, toho si musíme vážit. Když si vzpomenu na nerváky s Dniprem, Luhanskem či Panathinaikosem, v minulých letech, byl to pokaždé masakr. Pro nás to je vždycky nejtěžší období, dějí se přestupy, hrajeme těžké zápasy. Za poslední roky jsme zažili situace, kdy jsme neměli jisté nic. Každopádně já mám v hlavě hlavně to, abychom sem dostali podruhé Ligu mistrů.“