Já a nejlepší trenér? Nedá se to porovnávat, tvrdí Trpišovský. Slavii chce ještě

Praha Když o sobě od vedle sedícího Jaroslava Tvrdíka, šéfa fotbalové Slavie, poslouchal, že je bezkonkurenčně nejlepším trenérem v Česku, Jindřich Trpišovský se poněkud ošíval. „Nedá se to poměřovat. Ta práce je hrozně specifická,“ vysvětloval.

„Kolem je spoustu lidí, kteří nejsou vidět. Navíc bez hráčů žádný trenér nic nedokáže. Já za sebou mám skvělý trenérský tým, sedím tady nejen za ně, ale i za celý realizák. Jsem šťastnej za to, co se nám povedlo,“ tvrdil Trpišovský, když ve čtvrtek odpoledne v Edenu podepsal nový tříletý kontrakt s opcí na další dvě sezony. Podle Deníku Sport mu nová smlouva vynese minimálně 1,3 milionu korun měsíčně.

„Všechno za mě řešil můj agent Jirka Müller. V zahraničí je běžné, že mají i trenéři své manažery. Nedovedu si představit, že bych se s vedením dohadoval na podmínkách,“ pokračoval.

V Edenu zůstává i váš trenérský štáb.

Pro mě bylo zásadní, aby i oni byli spokojení. Je to přece jen smlouva na dlouhou dobu. Když se dohodli, bylo to už jen na mně, respektive agentovi, který za mě všechny záležitosti řešil. Já dostal ke schválení až finální návrh. Ale přiznám se, že jsem ve Slavii chtěl od začátku zůstat, nad ničím jiným jsem ani neuvažoval.

Žádná z nabídek, které jste měl, vás nezviklala? Zajímaly se Lokomotiv Moskva, Olympiakos Pireus nebo Nottingham.

Přímo v Praze byli také zástupci jednoho katarského klubu i se smlouvou, ale pro mě bylo opravdu nejdůležitější zůstat ve Slavii. Slyšel jsem sice od různých lidí, že jsme tady už dosáhli všeho. Že je čas jít dál, ale já si to nemyslím. Věřím, že se můžeme ještě posouvat. To rozhodování bylo vážně strašně jednoduché.

Co vás ke Slavii připoutalo nejvíc?

Lidi. To, když tady na stadionu potkávám zaměstnance, kteří Slavii fandí řadu let, a vidím jejich šťastné tváře, když se nám něco podaří. Moc si vážím toho, že tahle cesta pokračuje. Začátky byly sice strastiplné, krkolomné, ale nakonec se nám toho povedlo opravdu hodně. Nejen po sportovní stránce tenhle klub rozvíjíme.

Co bude dál?

My trenéři se toužíme vyrovnávat nejlepším klubům v Evropě. Vím, že to s námi třeba vedení nemá jednoduché, pořád po nich něco chceme, ale oni se nám to snaží plnit. I tahle pětiletá smlouva je vyjádřením toho, že chtějí klub posouvat s námi.

Ještě před začátkem nové sezony se vám ale do cesty postavil jeden velmi složitý protivník: koronavirus.

A hodně nás to v přípravě ovlivnilo. Rušili jsme zápasy, spoustu věcí jsme museli přizpůsobit a změnit. Na chvíli jsme se vrátili k individuálnímu tréninku a teď postupně znovu najíždíme na běžný režim, byť dál fungujeme v takové částečné izolaci. Všichni se to učíme, ale musím říct, že máme veškerý servis, klub myslí na poslední detaily a na nás je, abychom dodržovali všechna předepsaná opatření: eliminujeme kontakt s lidmi, protože chceme sezonu normálně odstartovat.

V čem je největší komplikace?

Ohledně fyzického vyladění hráčů. Změnil se rytmus tréninků, což nikomu nepomůže. Ale komplikuje nám to třeba i video přípravu, kterou míváme ve velkém rozsahu. Řešíme teď, jestli ji dělat v otevřeném prostoru... Virus nás ale bude zřejmě provázet delší dobu, musíme se s tím naučit žít.

V jakém stavu tedy Slavia zítra vstoupí do ligy?

Kvůli svalovému zranění postrádáme jednoho z ofenzivních hráčů, ale jinak se nám vrátili Olayinka i Hovorka, kteří jsou tak na osmdesáti, možná devadesáti procentech své výkonnosti. To je pro nás významné posílení. Budeme se samozřejmě řídit i typologií zápasů, ale o sestavě máme jasno tak na devíti postech, řešíme jen stopery a jedno místo v záloze. Nastoupit by si zasloužilo víc hráčů, než je možné.

Blíží se do základní jedenáctky některá z nových posil?

Někteří z nich, třeba Tomáš Malinský, to mají lehčí, protože už nás trenéry znají. Zrovna on navíc přišel rozehraný. Já osobně pak hrozně věřím Ondrovi Lingrovi, který bude i díky svému naturelu jistě brzy tlačit na ostatní. Každá z posil má ale jiný vývoj, třeba Michal Beran hraje ligu hrozně krátce, dostal se do sestavy v Liberci a hned přišel k nám, do nesmírně konkurenčního prostředí, kde bojuje o své místo. I kvůli situaci kolem viru teď hodně řešíme, kolik hráčů si tady pro sezonu necháme. Nikdy nevíte, kolik lidí vám vypadne.

Plánujete ještě v průběhu září posílit?

Bavíme se o třech jménech, o která bychom se chtěli doplnit – ale zřejmě jen v případě nějakého odchodu. Nabídky na naše hráče chodí průběžně a my musíme být připravení.

O které hráče jde?

Jsou to fotbalisti ze zahraničí, každý z nich má trochu jiný příběh. Jednoho bychom si rádi pojistili a nechali ho rozehrát třeba jinde. Další dva jsou hotoví hráči. Znovu však opakuju: bylo by to zřejmě navázané na případné odchody.