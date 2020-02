Jak ovlivňuje koronavirus LM a EL? Messi musel podstoupit kontrolu, Vrba bude čelit prázdnotě

Praha Koronavirus už se rozšířil i do Itálie a ovlivnil chod tamní Serie A. Není to však jen tamní nejvyšší liga, kterou zachvátila chaotická nálada. Na Apeninském poloostrově je totiž na programu i osmifinálový duel Ligy mistrů mezi Barcelonou a Neapolí či utkání mezi milánským Interem a Vrbovo Ludogorcem Razgrad.

Lionela Messiho a spol., kteří v pondělí odcestovali na jih Itálie, čekali na letišti lékařské kontroly. Hlavním sledovaným jevem bylo měření teploty barcelonských fotbalistů a členů realizačního týmu. S opatřením, které se týká katalánského klubu, přispěchala italská vláda.

Pokud by se prokázalo, že má některý z hráčů vyšší teplotu, byl by exportován do nemocnice, kde by podstoupil další vyšetření a potřebné testy. Stejná procedura čeká Blaugranas při cestě zpět do Španělska.

Pavel Vrba na lavičce Ludogoretse Razgrad v zápase proti Interu Milán.

Ještě tvrdší podmínky očekávají fotbalisté bulharského Ludogorce Razgrad, které vede nově jako hlavní kouč Pavel Vrba. Svěřenci explzeňského kouče čeká výlet do Milána, jedné z postižených oblastí koronavirem.



Zatím se jako pravděpodobná možnost jeví ta, že se utkání Evropské ligy odehraje před prázdnými tribunami San Sira. Pokud by však nastala změna, hrozí i odložení samotného utkání či přesun do neinfikované oblasti.

To Barcelona může být o něco klidnější. Neapol totiž zatím nepatří mezi postižená města, i když se vir dostal už i do Palerma. Každopádně to u hráčů Blaugranas může ovlivnit předzápasovou přípravu i samotný výkon.