V chrámu Diega Maradony. Messi zavítá do Neapole, aby pod Vesuvem připomněl svůj idol

Neapol Eibaru nastřílel čtyři branky, teď se chystá vůbec poprvé na jih Itálie. Lionel Messi a jeho Barcelona narazí v osmifinále Ligy mistrů na rozjetou Neapol.

Už třetí osmifinálový den má na programu milionářská Liga mistrů. Zase o krok blíže „ušatému poháru“ se pokusí přiblížit fotbalisté Barcelony, kteří zavítají vůbec poprvé ve své historii do Neapole. V duelu dosud neporažených celků je jasným favoritem Messiho Barcelona. Zatracovat však nelze ani obrozenou Gatussovu partu. Tu však čeká pořádná domácí šichta.

Zkrotit nezkrotitelného. Jednoznačný úkol obránců Partenopei. Lionel Messi, jenž konečně zavítá do chrámu svého idolu Diega Maradony, bude chtít pod Vesuvem navázat na víkendové představení z domácí soutěže. V duelu s Eibarem totiž nasázel čtyři branky a slibně se tak naladil na přetěžký duel na San Paolu.

Lionel Messi slaví gól

SSC Neapol - FC Barcelona Výkop: úterý 25. února, 21:00.

Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Dankert (video, všichni Něm.).

Že ho na jihu Itálie nečeká nic jednoduchého, ví i samotný Messi. „Je pravda, že v Lize mistrů se musíme dál zlepšovat, a to hodně. Myslím, že s tím, co teď hrajeme, by to na celkové vítězství nestačilo,“ řekl Messi listu El Mundo Deportivo.

Ve stínu mohutného Vesuvu stálé vládne specifická atmosféra. Kromě toho, že Itálii zachvátilo šílenství s koronavirem, se na San Paolo vrátila dobrá nálada. Neapolští se totiž po špatném vstupu do sezony sebrali a opět předvádí výkony, které odpovídají vicemistrovi Serie A.



Tím hlavním kormidelníkem, který nasměřoval neapolskou flotilu z temných hlubin do klidných vod je Gennaro Gatusso. Bývalý symbol milánského AC vytáhl Neapol z rozkladu a nastolil řád. Za posledních sedm vystoupení si jihoitalský celek připsal hned šest vítězství, a to i nad Juventusem či Interem Milán, a právem tak vystoupal na šestou příčku tabulky.

Jenže domácí prostředí nemusí být pokaždé výhodou. Pro Neapol je v posledních měsících spíše strašákem. Ze čtyř posledních klání na San Paolu domácí dvakrát odcházeli jako poražení. Trenér Gatusso je však odhodlaný stávající situaci obrátit.

Kouč Neapole Gennaro Gatusso na tiskové konferenci před osmifinále LM.

„Snad kromě zápasu s Juventusem se nám na domácí půdě moc nedaří a trápíme se. Zítra chci ale vidět tým, který umí bojovat. Když nastoupíte proti Barceloně, musíte se jí postavit čelem. Nesmíte se ničeho bát. Chci, abychom nastoupili se sebevědomím a s pocitem, že si ten zápas chceme užít až do konce,“ burcuje někdejší skvělý záložník a zároveň dodává: „Jestli Neapol může vyhrát Ligu mistrů? Nikdy neříkej nikdy.“



Chelsea FC - Bayern Mnichov Výkop: úterý 25. února, 21:00.

Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.). Bilance: 4 1-2-1 9:8.

Svou bilanci proti španělským, respektive italským celkům budou chtít vylepšit oba tábory. Partenopei se setkali v rámci vyřazovací fáze Ligy mistrů dvakrát s Realem Madrid, v obou případech to pro ně znamenalo konec v soutěži. Ani Barcelona navzpomíná na italské soupeře v nejlepším. Její poslední výhra na půdě soupeře z Apeninského poloostrova v tzv. knockout fázi se datuje až do roku 2006. Od té doby katalánský velkoklub v Itálii jednou remizoval a čtyřikrát prohrál.

Co se týče absencí, ztráty počítají oba tábory. V barvách Neapole nenastoupí zraněný stoper Kalidou Koulibaly. Pochybnosti o stoprocentním zdraví navíc panují také u Arkadiusze Milika, Hirvinga Lozana, Elseida Hysaje a také Fernanda Llorenteho. Kataláci trpí především v ofenzivních řadách. Chybí hvězdní Luis Suárez i Ousmane Dembélé. V defenzívě pak schází Jordi Alba i Sergi Roberto.

Frank Lampard soucítí se zraněným středopolařem Blues N’golo Kantém.

Ve druhém, souběžně hraném utkání bude k viděné repríza mnichovského finále z roku 2012. Londýnský Chelsea totiž vyzve na domácím hřišti Bayern. „V Mnichově to byl výjimečný večer a rádi na něj vzpomínáme. Bylo to pro nás tehdy životní utkání. Ale tohle je úplně nový dvojzápas. Bude to těžké, hodně nás to prověří. Jsme na tu výzvu připraveni,“ řekl kouč Chelsea Lampard.



Bavořani dorazí do anglické metropole jako mírní favorité. Blues však budou mít v zádech zaplněný Stamford Bridge.

Oba duely se rozehrajou ve 21:00.