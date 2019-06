Jako červený hadr pro býka. Přestup ‚sparťana‘ Stanciua do Slavie je na spadnutí

„Spartu za žádnou cenu neopustím. Zůstanu, dokud s ní nezískám nějaký titul,“ zapřísahal se Nicolae Stanciu loni v listopadu, aby dva měsíce po svém prohlášení přestoupil do Al Ahlí v Saúdské Arábii.

A aby těch ran pro letenský klub nebylo málo, šestadvacetiletý rumunský špílmachr je nyní blízko k tomu, aby podepsal smlouvu se Slavií.



Klasický střední záložník se sice v sobotu stihl v rodné Albě Iulii oženit, už od neděle však sčeským šampionem vyjednává o podmínkách přestupu a po jeho souhlasu už záleží jen na tom, jestli se mezi sebou dohodnou vedení Slavie a Al Ahlí.

A pokud by k dohodě skutečně došlo, nejdražší fotbalista v historii české ligy, za kterého Sparta před rokem a půl vyplatila Anderlechtu necelých sto milionů korun, by se stal ještě „dražším“ zbožím.

Stanciu by po návratu do Prahy sáhl všemi deseti, protože si život v Saúdské Arábii neoblíbil apředevším nebyl zvyklý na to, že mu tři měsíce nepřišel na konto ani dolar, kvůli čemuž v Al Ahlí krátce stávkoval.

A přestože šéf Slavie Jaroslav Tvrdík před měsícem prohlásil, že Stanciův příchod je nesmysl, teď se situace zcela otočila.

I když Rumun odešel v zimě ze Sparty za zhruba 200 milionů korun, Slavia usiluje, aby jej z Al Ahlí vykoupila za polovinu.

Dle dobře obeznámeného zdroje MF DNES „ještě nikdy nebyla dohoda blíž“. Momentálně se de facto řeší pouze to, za kolik Stanciu do Edenu přestoupí, zda za čtyři,nebo pět milionů eur (cca 100, resp. 125 milionů korun).

Ať už Slavia vykoupí Stancia za tu či onu částku, už teď je jisté, že jeho příchod vzbudí na obou stranách barikády velký ohlas.

Fanoušci Sparty jistě neodpustí svému bývalému kapitánovi jeho slova o sparťanském srdíčku, pravověrní slávisti zase jen těžko skousnou, že muž, jenž se bil v rudém dresu do prsou, teď bude nosit slávistickou hvězdu.

Vždyť to není tak dávno, co oba tábory svorně ze Slavie vyhnaly „zrádce“ Františka Straku. Vedení Slavie však vsadilo na jednu kartu a tou je postup do základní skupiny Ligy mistrů. A právě nevysoký Stanciu má být rozhodujícím jazýčkem na vahách, aby sešívaní zvládli přejít přes poslední předkolo.

Pokud se mu to povede, bude vEdenu za boha. V opačném případě však hrozí, že se zloba fanoušků vedle Rumuna přesune také na vedení klubu.

Promysleli si ve Slavii všechna pro a proti dobře?