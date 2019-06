Přijde Slavia o svého špílmachra? Řecká Soluň stojí o záložníka Stocha

PRAHA Fotbalová liga možná přijde o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Slávistický záložník Miroslav Stoch může odejít do klubu, v němž už před šesti lety působil – PAOK Soluň má velký zájem o návrat slovenského střelce. Podle zpráv z Řecka by se měla jednání výrazně pohnout do pátku, kdy mistr odjíždí na soustředění do Rakouska.

Už po přípravě s Českými Budějovicemi kouč Jindřich Trpišovský potvrdil, že řecký celek o Stocha skutečně usiluje.

„Miňo nabídku obdržel, klub nás kontaktoval a teď to bude o tom, zda ho budeme ochotni uvolnit. A hlavně jak to uvidí sám hráč,“ uvedl trenér Slavie.

Řecká média informují, že by Slavia za jednoho z nejlepších hráčů uplynulého ročníku mohla dostat zhruba 1,5 milionu eur, podle informací médií se nabízená částka blíží spíš milionu. Český šampion by tak za Stocha obdržel totéž, za kolik ho před dvěma roky v létě přiváděl z Fenerbahce.

„Kluby jednají, pokud Slavia kývne, se Soluní se začneme bavit my. Mohli bychom mít jasněji v následujících 48 hodinách,“ prohlásil ve středu Stochův agent Milan Lednický v rozhovoru pro řecký portál Metrosport.

Je pochopitelné, že by Slavia měla ráda jasněji do pátku, kdy odjíždí na herní kemp do Rakouska. PAOK zase ve středu nastoupí do prvního ze čtyř přípravných zápasů během devíti dnů proti Alkmaaru.

Během několika hodin tedy velmi pravděpodobně zjistíme, zda Stoch po dvou letech v Praze opět změní působiště. Ve Slavii patřil k nejlepším, k nejvýraznějším. Během minulé sezony dal v lize dvanáct gólů, jedenáct jich připravil. Po dvou brankách a dvou asistencích přidal ještě v Evropské lize.

Nevysoký záložník s dělovou střelou se brzy stal oblíbencem fanoušků, loni v listopadu podepisoval nový kontrakt, který ho měl v Edenu udržet do léta 2022.

„Miňo se s námi bude účastnit jak bojů o mistrovský titul a doufám, že i o Ligu mistrů, tak i o další úspěchy v pohárech,“ říkal při té příležitosti slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Tento plán zatím vyšel z poloviny. Zhatí jeho pokračování laso z Řecka?