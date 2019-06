Hádali jsme se do krve o každé procento. Pelta je vynikající obchodník, říká o šéfovi Jablonce Tvrdík

PRAHA Nejen v posledních dnech intenzivně pracovali na podobě kádru pro nadcházející ročník. Výraznou část toho obsáhla komunikace s fotbalovým Jabloncem, kde si Slavia vybrala dvě posily a obratem poslala tři hráče klubu, který řídí Miroslav Pelta.

„Jednání byla mimořádně komplikovaná, znáte pana Peltu – je to vynikající obchodník,“ prozradil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Hádali jsme se do krve o každé procento, o každou korunu,“ pokračoval předseda představenstva, když mluvil o zákulisí příchodů stopera Davida Hovorky a pravého beka Tomáše Holeše.

Slavia totiž nejednala jen o nich, ale také transfer vyvážila hráčskou kompenzací. „Udělali jsme komplexnější dohodu,“ přiblížil Tvrdík hostování Jakuba Jugase, Jana Sýkory a Jana Matouška.

Bývalý šéf české fotbalové asociace Miroslav Pelta.

„I jako fanoušek, nejen jako předseda představenstva, bych si přál, aby za nás Maty (Matoušek) hrál,“ řekl.



„Na druhou stranu jeho čas ještě nenadešel a prospěje mu hrát v klubu, který si zkusí evropské poháry. Máme smluvní dohodu, že musí nastupovat ve velkém procentu zápasů. A kdo ví, za půl roku zase může být tady, záleží na něm,“ uvedl Tvrdík.

O čem ještě šéf úřadujícího mistra mluvil?



O Tomáši Součkovi, který (zatím) neodchází a podepsal pětiletou smlouvu:

„Dostávám dva roky dobré rady, že ho mám prodat. Když měl hodnotu 1,2 milionu eur, přišla první nabídka a všichni radili: prodej. Nepřesvědčili mě. Když měl hodnotu dva miliony, dostali jsme v posledním přestupovém období nabídku šest milionů. Udělali jsme strašně dobře, že jsme ho neprodali – ani tehdy, ani teď. Dali jsme si cíl ho nepustit za méně než za deset milionů, dostali jsme dvě nabídky na dvanáct milionů, oba kluby byly ochotny jednat i o nové doložce ve výši patnácti milionů eur. Ta platí až od prosince. Věřím, že nám Tomáš pomůže dostat se do Ligy mistrů, že se tam předvede podobně jako třeba v kvalifikaci o Euro a že může odejít ještě za víc peněz.“

Kdyby přišla nabídka, která se neodmítá:

„S Tomášem jsme vždy dělali vzájemné dohody a pak teprve papíry, platilo, že slovo a podaná ruka je víc než dokument. Může v budoucnu přijít nabídka, která se neodmítá. Třeba prestižní tým z Premier League naplní finanční očekávání klubu a Tomáš přijde, uplatní své morální právo a řekne: ´Pane předsedo... Nebo Jardo, můžeš mě, prosím, pustit?´ Já potom půjdu před fanoušky a budu vysvětlovat, proč to dělám. Jsem rád, že to není v této chvíli. S Tomášem a jeho agentem Pavlem Paskou jsme se dohodli, že bude nejlepší, když minimálně půl roku ještě zůstane.“

Tomáš Souček si plácl s Jaroslavem Tvrdíkem i Janem Nezmarem.

O výkupních klauzulích v hráčských kontraktech:

„Výstupní doložky pro nás nikdy nebyly nástrojem budování silného klubu, proto jsem rád, že se nám je ze smluv daří odstranit. Mají je poslední dva hráči (Deli a Ngadeu), Ngadeovu klauzuli aktivoval jeden evropský klub a logickou reakcí na tuto situaci je příchod Hovorky.“

O nových posilách:

„Hovorkův příchod si sportovní ředitel i trenéři velmi přáli. Mimo trojici nejvýznamnějších klubů byl nejlepším hráčem republiky na své pozici. Příchod Holeše je zvýšením konkurence v klubu, je to vynikající hráč, kterého si bohužel živě pamatuju z domácího zápasu s Jabloncem, kdy nám dal fantastický gól. Hrál naplno, hrál krásně a řekli jsme mu, že v zápasech, které za nás bude hrát, jsou očekávání stejná. Je před ním velmi velká výzva.“

O cílech pro nadcházející sezonu:

„Jsme víc než konkurenceschopní, chceme obhájit titul, chceme do skupiny Ligy mistrů. Máme i ekonomický cíl, daří se nám stále snižovat ztrátu klubu. Končí etapa investic do hráčů a klubu jako takového, dřív nebo později se nastartuje motor ekonomiky, ať už přímo z mezinárodních pohárů, nebo do budoucna i odprodejem hráčů. Pro příští sezonu máme cíl skončit v černých číslech – dosáhnout kladné nuly nebo ziskového hospodaření.“

O smyslu Československého superpoháru:

„Původně se letošní zápas měl hrát v České republice. Z úcty a respektu ke sponzorovi poháru (MOL) jsme souhlasili, že ho odehrajeme v Dunajské Stredě. Zaskočilo nás, jak bylo rozhodnuto o přesunu do Trnavy. Bylo by vhodné, kdyby obě federace popřemýšlely nad budoucností zápasu. Ať nad termínem, tak na podmínkách pro fanoušky. Jestli se má do budoucna konat, měl by mít jiný termín, jiné místo, jinou propagaci a popularizaci.“