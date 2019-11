PETRÁČEK: Co by řekl Ořovský. Udělal Pelta dobře, že prosadil tým Kosova?

Kdo se zasloužil o to, že fotbalový tým Kosova hraje v evropských turnajích? Do značné míry osobně Miroslav Pelta, dozvídáme se ze zpravodajství LN. Je to zajímavé téma. Kosovo se nepokládá za standardní evropskou zemi.

Premiér Haradinaj odstoupil pro podezření z účasti na válečných zločinech, bez cizích vojáků by na budoucnost tamních Srbů nikdo nevsadil a Kosovo neuznávají všechny státy Evropy. Ale bude zajímavé sledovat, jak si Peltovo angažmá vyloží zdejší veřejná debata. Nečekaný kosovský hrdina. Bývalý šéf FAČR Pelta lobboval za jeho přijetí do UEFA, ‚nemíchal politiku se sportem‘ Zaprvé se přímo nabízí úvaha, jak si fanoušci „zlého muže českého fotbalu“ Pelty porozumí s fanoušky „zlého muže české politiky“ Miloše Zemana. Ten první Kosovo podpořil ve věci sportovní reprezentace, ten druhý vyzývá k jeho oduznání. Že by se dva muži s podobně neblahou pověstí ocitli na protilehlých stranách jedné barikády?

Zadruhé – platí, že fotbalové reprezentace se nekryjí se suverenitou uznávaných států. Vždyť z hlediska mezinárodního fotbalu neexistuje Velká Británie, ale jen týmy Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Tak proč by nemohl hrát tým Kosova? Jenže to lze říci i výhrůžněji: hraje li národní tým Kosova, proč by nemohl vzniknout národní tým Katalánska? Zatřetí – zrcadlo si můžeme nastavit i sami coby Češi. Letos se slavilo 150 let od narození Josefa Rösslera Ořovského, všestranného sportovce, zakladatele lyžování, bruslení či jachtingu u nás, sudího prvního fotbalového zápasu Sparta–Slavia i sportovního diplomata a lobbisty. Právě on (i díky osobní známosti s baronem Coubertinem) prosadil už od roku 1900 samostatné české výpravy na olympiádách – přes odpor Vídně. PETRÁČEK: Koho má rád Macron. Francie hájí legální Afričany, my legální Ukrajince Když se to na hrách v Londýně Rakouskému olympijskému výboru nelíbilo, Rössler Ořovský vytáhl z kapsy rakouskou minci s nápisem Rex Bohemiae – a Britové to uznali. Takže uctíváme li muže, jenž prosadil české olympijské týmy proti vůli Rakouska, proč nepodpořit sportovní reprezentaci Kosova? I takové postřehy nabízí pohled do zrcadla.