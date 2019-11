PETRÁČEK: Na Ruzyni za devět let. Letiště se zvětší, leč na světovost si ještě počkáme

Letiště Václava Havla má být světové, řekla včera ministryně financí: „Chceme, aby jelo v čele pelotonu, ne jen pasivně reagovalo na trendy v okolních zemích, proto jsme schválili první etapu dlouhodobého rozvojového plánu.“ Tak Alena Schillerová vysvětlila rozhodnutí vlády rozšířit druhý ruzyňský terminál do roku 2028. A stavět další ranvej. Je na tom něco překvapivého? Moc ne.

Překvapit mohla jen slova vlády, že se zprovozněním nové ranveje začne fungovat i rychlodráha z letiště do centra. A překvapit mohla především vedení drah, které ten slib slyšelo poprvé.

Je doba bilancí. A bilancovat může i letiště. Slouží, bohatne a roste, ale jako by se stále potýkalo se stanovením priorit.

Má li být letiště světové, nejde jen o počet odletů, cestujících a společností, které ho využívají. Prioritou by mělo být spojení letiště s centrem. Ruzyňské letiště má štěstí na lokalitu. Už před více než osmdesáti lety se našla velká rovná plocha tak blízko Prahy, že to mohly srovnatelné evropské metropole závidět. Tak proč stále schází srovnatelné spojení s centrem? Nemusí to být supermoderní rychlodráha. Stačil by vláček jako v Bruselu, který jede tu na povrchu, tu pod ním a za lidový peníz vás doveze až do centra. To je zásadnější otázka než datum otevření nového terminálu.

Těch pár kilometrů z centra Prahy na Ruzyni svým způsobem ilustruje polistopadové kiksy a neschopnost dotáhnout do konce racionální myšlenky. Je to neschopnost dosáhnout shody státu, metropole, Středočeského kraje a Prahy 6. Dnes si už jen ti starší pamatují na počátky debaty, zda má na letiště vést metro, či rychlodráha. Respektive zda rychlodráha má vést jen na letiště, či až do Kladna (pak by to dávalo smysl i pro Středočeský kraj). Včera jsme slyšeli, že to bude rychlodráha, možná už od roku 2028. Ale stejně. Vsadili byste na nějaký termín? Vsadili byste na něj, když ani 30 let po Listopadu není jasné, zda bude jednokolejná, či dvoukolejná a kudy se protáhne skrz Prahu 6, aby to místním nevadilo?