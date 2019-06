Za Součka nabízely dva kluby 300 milionů korun. On ale podepsal luxusní pětiletou smlouvu ve Slavii

PRAHA Novou pětiletou smlouvu podepsal Tomáš Souček. Na podzim ve Slavii zůstane, má pomoci k postupu do Ligy mistrů.

„Věřím, že prožijeme další sezonu snů,“ culil se Tomáš Souček ve slávistickém muzeu, když podepsal nový kontrakt do roku 2024.



Nejlepší hráč uplynulého ligového ročníku podle Jaroslava Tvrdíka, předsedy představenstva klubu, v Edenu na podzim zůstane.

A to navzdory osmi klubům, které se o něj údajně zajímaly - dva z nich dokonce nabízely až 12 milionů eur.

VIDEO: Naším cílem je prožít další sezonu snů, řekl Souček

„Já jsem rád, že nekoukal pouze na finance, že dokázal, jak mu záleží na fotbalovém vývoji, na sportovní kariéře. Nepřemýšlel v číslech, nešel za výdělkem. Jsem rád, že je tu s námi,“ uvedl Tvrdík.



V nové smlouvě má Souček na české poměry vysokou výstupní klauzuli v hodnotě 15 milionů euro (cca 384 milionů korun). Ta platí od prosince.

Liga mistrů jako příležitost

Součka stejně jako celou Slavii láká postup do základní skupiny Ligy mistrů. Právě takový je cíl, ke kterému se nyní všichni červenobílí upínají.

„Ale není to sázka na jednu kartu, pokud by se nám to nepovedlo, v klubu se z toho nezhroutíme, budeme fungovat dál. Ale je to obrovská příležitost, pro kterou je nutné udělat maximum,“ pokračoval Tvrdík.



Předseda představenstva fotbalového klubu SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík.

„Věřím, že jsme připravenější než loni. Zjistili jsme, že i Evropské lize můžete zažít obrovský sportovní úspěch, ale Liga mistrů je ještě o level výš, něco výjimečného,“ podotkl Jan Nezmar, sportovní ředitel.



Odchod Ngadeua je možný, Coufal zůstane

„Máme velkou výhodu, že je naše mužstvo sehrané, máme špičkový tým. A proto naším primárním cílem bylo pohromadě, což se nám až na jedinou výjimku daří,“ uvedl Tvrdík.



Nabídku má Slavia jen na Michaela Ngadeua, jenž se v současnosti připravuje s Kamerunem na africký šampionát. Jeho agenti zároveň jednají s evropským klubem, který aktivoval výstupní doložku v jeho smlouvě (zhruba 115 milionů korun).

Nové posily Slavie - David Hovorka, Jusúf Hilál a Tomáš Holeš.

Další odchody Slavia neplánuje. Ani ten Coufalův. Pravý slávistický obránce před nedávnem mluvil o možnosti odejít do bundesligového Freiburgu.



„Považuji Vláďův transfer do zahraničí za nepravděpodobný. Jsem rád, že zůstává, stojíme o všechny hráče,“ uvedl Tvrdík.

Očima nováčků David Hovorka: „Přestup do Slavie je pro mě velkou výzvou. Chci naplnit očekávání trenérů a celého realizačního týmu. Jsem zpátky v Praze, i když jsem dřív působil v jiném týmu... Každopádně se moc těším.“

Tomáš Holeš: „Moc mě potěšilo, když jsem se dozvěděl, že o mě má Slavia zájem. Co předvádějí doma i v Evropě je skvělé a já doufám, že se toho stanu součástí. Chci být plnohodnotný hráč, chci se podílet se na dalších úspěších.“

Júsuf Hilál: „Jsem šťastný, že jsem ve Slavii, že mi lidé tady věří a pomohli mi udělat další krok v mé kariéře. Rád bych si zahrál Ligu mistrů a byl úspěšný v domácí soutěži.“

Slavia si s oznámením nových hráčů dala na čas. Zatímco Plzeň i Sparta, její hlavní konkurenti, přivedly do svých týmů shodně čtyři nová jména, mistr vyčkával.

Přesto posílil podle očekávání: o příchodech stopera Davida Hovorky, s nímž trenér Jindřich Trpišovský spolupracoval během společného angažmá v Liberci, i Tomáše Holeše se spekulovalo už během jara.

Moderní hráči, kteří zapadají do náročného a běhavého stylu fotbalové Slavie, mají zkušenosti z evropských pohárů. Hovorkovi, jenž se nadvakrát nechytil ve Spartě, kde vyrostl, je pětadvacet let. Hradeckému odchovanci Holešovi o rok víc.

„Jsem rád, že kostra týmu zůstává téměř kompletní. Proto jsme k přestupové politice přistupovali velmi opatrně a chtěli pokrýt některá slabší místa a zvýšit konkurenci na krajích hřiště,“ doplnil Nezmar, kterému zbývá před sezonou vyřešit složení brankářské trojice.

Ondřeje Koláře a Přemysla Kováře by mohl doplnit liberecký Filip Nguyen.

Do přípravy se Slavií se poprvé zapojil také bahrajnský útočník Júsuf Hilál, který na jaře hostoval v Bohemians. Naopak zmínění Jan Sýkora, Jan Matoušek a Jakub Jugas už trénují s Jabloncem.