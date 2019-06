Kapitán Plzně Hubník kroutí osmnáctou sezonu. Jednoznačně jsem pro cestu českých hráčů, říká

PLZEŇ O závěr uplynulého ročníku přišel Roman Hubník kvůli zranění, kapitánovi fotbalistů Viktorie Plzeň se tak dovolená protáhla téměř o měsíc. Na startu přípravy už je však zdravotně v pořádku a chce zabojovat o místo v sestavě. Nebude to mít snadné, na dva posty ve středu obrany se totiž tlačí hned pět zájemců.

Čerstvě pětatřicetiletý veterán však zůstává optimistický a věří, že svou dosud neotřesitelnou pozici lídra defenzivy uhájí. „Všichni se o to popereme, konkurence je vždycky dobrá věc,“ vzkazuje.

Nabral jste před novou sezonou dostatek sil?

Já ji měl měsíc a půl, takže jsem hodně odpočatý. Možná i proto byl pro mě první trénink dost náročný. Ale těch čtrnáct dní určitě není pro ostatní doba na dostatečnou regeneraci, aspoň jsme si však trochu odfrkli od stereotypu.

Přes léto dorazily čtyři posily. Je výhodou, že vedení dotáhlo příchody takhle brzo?

U nových hráčů je vždycky lepší, když jsou s mužstvem hned od začátku. Je to jenom dobře.

Preferujete, když klub loví v Česku a na Slovensku?

Rozhodně je to lepší. Není příjemné, když je v kabině pět nebo šest zahraničních hráčů, kteří česky moc nemluví. Jednoznačně jsem pro tuhle cestu.

První trénink už jako asistent trenéra vedl také Marek Bakoš. Jak jeho přesun do realizačního týmu vnímáte?

Má jinou roli, ale náš kamarád je to pořád. Patří do týmu a je výhoda, že nás zná. Pro něj je to nové, musí se s tím pořádně sžít.

V mužstvu je aktuálně pět stoperů s ambicí na základní sestavu. Co tomu říkáte?

Konkurence je vždycky dobrá. Věřím, že se všichni o místo v základu popereme, nikdo ho totiž nemá jisté. Bude záležet na přípravě a na zdraví.

Před předkolem Ligy mistrů ještě stihnete dva zápasy v české lize. Je to dobře?

Je to výhoda. Často jsme začínali tím ostrým zápasem v předkole, takže tohle vítáme.



Vyhovuje vám tedy, že liga začíná takhle brzo?

To se uvidí. Je to určitě jedna z nejkratších příprav, které jsem kdy zažil. Vždycky byla minimálně měsíc a půl, teď jen něco přes tři týdny. Máme široký kádr a můžeme hráče točit, což je dobré.



Jste radši, když občas utkání vynecháte a oddychnete si?

Jsem typ, který musí hrát. Je to pro mě lepší, když je zápas třeba každý třetí, čtvrtý den. Ale po měsíci v kuse už je tělo unavené, takže občas si odpočinout není na škodu.

V dospělém fotbale jde už o vaši osmnáctou přípravu. Jak to tělo zvládá?

Měl jsem delší pauzu, absolvoval jsem jen dva běhy a zátěžové testy. Start bude asi trošku těžší, ale věřím, že se do toho zase dostanu a bude to dobré.



Pamatujete si ještě na tu vůbec první? Bylo to v Olomouci pod trenérem Uličným…

Určitě to bylo hodně běhavé soustředění. V zimě jsme s ním jezdili na běžky, což teď už snad nehrozí.



Bývá systém příprav v poslední době jiný?

Hrozně se toho změnilo. Trenéři si nás hlídají sporttestery, tenkrát nás jen nutili běhat kola, přestože to mělo na každého jiný vliv.