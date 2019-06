Plzeň v bojích o Ligu mistrů čeká horká řecká půda, soupeřem bude těžký Olympiakos Pireus

Nyon Fotbalisté Viktorie Plzeň se ve středu po poledni dozvěděli jméno soupeře pro 2. předkolo Ligy mistrů. Bude jím historicky nejúspěšnější řecký klub Olympiakos Pireus. První zápas odehraje český vicemistr 23. nebo 24. července doma, odveta je na programu o týden později v Řecku.

Viktoria coby nenasazený tým mohla ve 2. předkole nemistrovské části dostat jen dva týmy - Olympiakos Pireus nebo Basilej. Pokud Plzeň z 2. předkola postoupí, získá jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy. V případě, že by přešla i přes 3. předkolo, čekalo by ji ještě závěrečné play off. V něm vstoupí do kvalifikace ligový šampion Slavia Praha.

Plzeň si dosud zahrála základní skupinu Ligy mistrů třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, vloni pak přímo coby vítěz české ligy. Poslední tři účasti v kvalifikaci prestižní soutěže Viktorii účast v hlavní fázi nevynesly - neuspěla v letech 2015, 2016 ani 2017.