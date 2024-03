Potřetí v Anglii, poprvé s fanoušky. Jeden z vrcholů, říká Kuchta před Liverpoolem

Proti slavnému soupeři na ikonickém Anfieldu, kam přijde na šedesát tisíc diváků.

Sparta jde do osmifinálové odvety Evropské ligy s mankem 1:5, takže by bylo pošetilé se vůbec zmiňovat o postupu.

„Ale o motivaci nemůže být pochyb. Chceme ukázat dobrý výkon. Prezentovat se, jak to jen umíme. K taktice jsme si něco řekli, ještě to doladíme a budeme připravení,“ ujišťuje Kuchta.

Kuchta v Anglii února 2021 1. kolo play off Evropské ligy: Leicester – Slavia 0:2 (odehrál 84 minut). duben 2021, čtvrtfinále Evropské ligy: Arsenal – Slavia 1:1. (Kuchta nastoupil v 69. minutě za Simu)

Nejen Liverpool sparťany v minulém týdnu nachytal. Podala si je i Plzeň v české nejvyšší soutěži (0:4). Dvě prohry o čtyři branky během čtyř dnů. „V mužstvu rozhodně necítím nic negativního. V lize jsme pořád první, máme svou sílu. Nejsme unavení. Každý chce hrát, což bylo vidět na trénincích,“ ujistil Kuchta.

Anglie je možná nejfotbalovější zemí planety. Každý zápas nejen pro Čechy je tu svátkem. Kuchta si zde zahrál na jaře 2021. V prvním kole play off Evropské ligy v Leicesteru odehrál za Slavii 84 minut a přispěl k vítězství 2:0. V osmifinále na Arsenalu nastoupil v 69. minutě, v závěru daly oba týmy po jedné brance a duel skončil 1:1.

Se Spartou v současném ročníku zažil souboje v Kodani, v Záhřebu, na Betisu v Seville, na Rangers, v Limassolu a naposled v Istanbulu na Galatasarayi.

„Všechny pohárové zápasy jsou skvělé, na Liverpoolu to pro mě bude jeden z těch vrcholných, které jsem hrál,“ říká Kuchta. „Krásný stadion, do toho fanoušci. Jdeme do toho se vší vážností.“

Loni se o něj zajímal Norwich, který poslední roky pendluje mezi Premier League a druhou ligou.

„Asi jsem se tak trochu vyprofiloval v útočníka, který by se do nějaké soutěže v Anglii svým způsobem hry hodil,“ přemítal Kuchta. „Anglie je prostě Anglie, o tom není pochyb.“

Angažmá na ostrovech se může přiblížit, pokud se mu duel na Liverpoolu vydaří. Před týdnem na Letné byl blízko k tomu, aby skóroval. Nabíhal na centr, který si Bradley srazil do vlastí brány.

„Každý gól je povzbuzením do další práce,“ poznamenal Kuchta.

Na Anfieldu žádný český tým ještě neskóroval. Sparta v roce 2011 i Liberec v roce 2000 zde podlehli 0:1.

„Je to sice odveta, víme, jaké je skóre. Ale my do toho jdeme, jako bychom začínali od nuly. Chceme navázat na ty zápasy v pohárech, které jsme odehráli. Víme, jak chceme hrát.“