‚Je to útok na lidská práva.‘ Guardiola i hráči Barcelony stojí za odsouzenými politiky

PRAHA Pořádně horko je nyní na fotbalové scéně na starém kontinentu. A to především kvůli politické situaci ve Španělsku a Turecku. Co na tom, že fotbal by měl být především sport, jak neustále opakuje Evropská fotbalová unie UEFA.

Jaký to paradox. Zatímco Španělé bojovali o body v evropské kvalifikaci ve švédské Solně (1:1), v katalánské metropoli – Barceloně – se válčilo, a to doslova a do písmene, v ulicích. Důvod? Ve městě (a nejen zde) se protestuje kvůli pondělnímu rozsudku španělského nejvyššího soudu nad katalánskými politiky, z nichž devět dostalo tresty vězení od devíti do 13 let za uspořádání nezákonného referenda o nezávislosti Katalánska v roce 2017. Že soud sídlí v Madridu, není třeba dodávat. V tehdejším referendu hlasovalo pro samostatnost 91 procent voličů. Stejně jako tehdy, i nyní ale má celá situace za následek protesty, násilí a neklid. A bohužel už i jeden zhacený život, když na letišti zkolaboval dvaašedesátiletý turista z Francie. Během převozu do nemocnice zemřel. Včera se začala celá vyhrocená situace dotýkat také sportu. Už 26. října se mají v rámci nejvyšší španělské soutěže utkat FC Barcelona a Real Madrid. A vedení La Ligy požádalo národní fotbalovou federaci RFEF o přeložení zápasu do španělské metropole. S tím nesouhlasí ani jeden z klubů. Real je ochotný najít jiný termín, ale trvá na tom, že první vzájemný duel v sezoně se musí odehrát v Katalánsku. Jasno by mělo být nejpozději příští úterý, kdy má rozhodnout tříčlenný panel stanovený RFEF. V něm je zástupce La Ligy, RFEF a nezávislý vybraný klub.

Rozhodnutí tohoto panelu se pak musí oba kluby podvolit. Barca vyzývá k diskusi Zatímco zástupci Realu situaci v Katalánsku nekomentovali, u rivala to bylo pochopitelně jiné. „FC Barcelona, historicky jeden z předních představitelů Katalánska, v rámci svobody projevu vydává k dnešnímu rozsudku soudu toto: Stejně jako nepomohla konflikt vyřešit vazba, nepomůže tomu ani dnešní trest. Řešením sporu v Katalánsku je výhradně politický dialog. Proto klub nyní víc než dřív žádá politické vůdce, aby zasedli a jednali o propuštění odsouzených občanských a politických vůdců,“ zní v prohlášení klubu. To následně s heslem „Více než klub“, které k Barce patří, sdíleli mnozí její hráči v čele s Gerardem Piquem. Za „útok na lidská práva“ označil verdikt soudu Pepe Guardiola, bývalý kouč Barcelony, momentálně sedící na lavičce anglického Manchesteru City. Jeho názor sdílí také bývalý kapitán Xavi, nyní kouč lídra katarské ligy al-Sadd. Oficiální komuniké vydal také umírněnější a prošpanělský klub Espanyol: „Klub je ryze sportovní subjekt a jako takový nezastupuje pocity osobní, individuální ani svých partnerů. Respektujeme rozhodnutí soudu a litujeme utrpení, které může být způsobeno jednotlivcům a jejich rodinám. Vyzýváme všechny k politickému a demokratickému řešení této situace.“ Zda bude výzva obou celků vyslyšena, ukážou až následující dny, nejspíše týdny. Pro Barcelonu je situace o to citlivější, že když před dvěma lety v době zmíněného referenda sama chtěla přeložit domácí duel s Las Palmas, vedení La Ligy tuto žádost smetlo ze stolu. Turci mají problémy Zatímco situace v Katalánsku se zatím dotýká „pouze“ klubového fotbalu, salutování tureckých fotbalistů v obou posledních zápasech kvalifikace o Euro 2020, kterým tak jasně deklarovali svoji podporu vojenské invazi do severní Sýrie, má už nyní celosvětový dopad. Turecku, které je hodně blízko postupu na šampionát, hrozí tvrdé tresty. UEFA má ve svém arzenálu i případné vyloučení z mezinárodních soutěží.