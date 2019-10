Měl by jim být zakázán vstup na stadiony, reaguje na zatčené hajlující fanoušky legenda Bulharů Stoičkov

Anglické vítězství 6:0 v kvalifikaci o Euro 2020 v Sofii bylo dvakrát zastaveno v prvním poločase, důvodem bylo rasistické skandování domácích příznivců.

„Takové chování nehodláme tolerovat,“ uvedl zástupce bulharského ministerstva vnitra Georgi Hadzhiev. V úterý navíc v důsledku zápasu s reprezentací Albionu rezignoval šéf bulharského fotbalu Borislav Mikhailov.

Svůj názor na radikální fanoušky vyjádřila i bulharská fotbalová legenda Hristo Stoichkov. „Todle nejsou skuteční fanoušci, měl by jim být zakázán vstup na další kvalifikační utkání, to by byl pro ně největší trest,“ myslí si vítěz Poháru vítězů poháru z roku 1997 se španělskou Barcelonou.

Mezitím anglická fotbalová asociace a UEFA odsoudily akce bulharských ultras. Aleksander Ceferin, prezident UEFA, vyzval „fotbalovou rodinu “, aby „vedly válku proti rasistům.“

Them Bulgaria fans are absolutely disgusting, @UEFA needs to do something about this. Racism doesn’t have a place in football and needs to be kicked out. pic.twitter.com/YJ3COGfFtM