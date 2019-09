Jsem na tým hrdý, ale inkasovaný gól nás hrozně mrzí, říká trenér Trpišovský po remíze na Interu

MILÁN Zatímco odpovídal na poslední otázku, otevřely se dveře a do tiskového střediska nakoukl Antonio Conte, kouč Interu Milán. Hned zase zabouchl, protože slávistický trenér Jindřich Trpišovský ještě měl co říct. Po remíze 1:1 se v něm mísily pocity: a i když by ji před zápasem jistě bral, po něm se chvílemi mračil.

„Hodnotí se mi to složitě. Neumím moc vyjádřit bezprostřední pocity, protože jsme přišli o vítězství v 92. minutě,“ mrzelo Trpišovského. „Přitom by vzhledem k druhé půli bylo zasloužené.“

Ale z výkonu musíte být nadšený, ne?

Jsem hrdý na tým, jak se s tím popasoval. Splnil to, co jsme si řekli. Ale na druhou stranu jsme inkasovali zbytečný gól, navíc jsme měli tři čtyři situace, kdy jsme mohli dát rozdílový gól a dohrát víc v klidu. Byl to skvělý výkon týmu i fanoušků. Zklamaný jsem z posledních deseti dvanácti minut. A z produktivity, která nás stála vítězství.

Troufáte si po takovém výkonu a výsledku hrát o postup?

Doufáme v to. Ale taky víme, jak umíme zahrát třeba v Karviné nebo v Opavě. V Miláně to bylo super, hráli jsme aktivně a dobře. Ale taky je potřeba uznat, že se musí sejít víc okolností: Ondra Kolář chytil dvě šance, pak jsme dali první gól. Výsledek mě teď mrzí, ale...

Ale?

Hlavní je, aby lidi, kteří za námi dorazili, mohli na nás být hrdí. Aby odjížděli se stejným pocitem, jaký máme my z nich. Gól nás strašně mrzí, nestane se každý den, abyste proti takovému klubu byli šest minut od vítězství.

Jak vás napadlo poslat místo zraněného Traorého do středu zálohy Zeleného? Za Slavii nikdy na té pozici nehrál, ale obstál skvěle.

Přál bych vám vidět, jak vytřeštil oči, když jsem mu ve třicáté minutě řekl, že pokud budeme střídat středového hráče, půjde tam on. Po zranění Ševčíka jsme ale jinou variantu ani neměli. Zelí to je náš tajný trumf, to vím od chvíle, kdy jsme dělali nácvik na Sevillu.

Ano?



Tehdy modeloval střeďáka Sarabiu, který je teď v Paris Saint Germain, a kluci se divili, že se nemůžou dostat přes střed. Já říkal, že to ani nejde, když jim Zelený nepůjčí balon. Můžeme ho tam použít, ale netušili jsme, že to budeme zkoušet zrovna tady na San Siru. Nakonec nebylo zbytí. Vytrhl nám obrovský trn z paty, mohl dát i gól, škoda, že to nevyšlo. Ale zaslouží absolutorium, hrál tuhle pozici v zápase poprvé v životě.

Při střídání jste moc možností neměl, byl to v závěru zápasu velký limit?

Souhlasím. Střídali bychom jinak, kdyby to šlo. Zranění Traorého do toho bohužel promluvilo. Ale vidím chybu u nás trenérů, volil bych jinak třetí střídání. Dávali jsme tam Provoda do pozice, na kterou není zvyklý, pro případ, že by Pepa Hušbauer nemohl dohrát kvůli křečím. To vůbec není proti Lukášovi, bylo to špatné taktické rozhodnutí. To, co jsme hráli mezi 50. a 80. minutou, nám pak v závěru chybělo.

V Česku na týmy jako je Inter nenarážíte, čím to, že se na něj stejně dokážete připravit a zaskočit ho?

Pro mě je Inter gigant, obrovský klub, světová špička. Takový zápas hrajeme jednou za čas, hráči jsou hladoví, odvážní. Strávili jsme spoustu hodin u videa, studovali hru Interu, chtěli jsme ji narušit. Ale můžeme hráče připravovat, jak chceme, pořád je to o nich. Byli jsme připravení, ale když hrajete zápas s takovým týmem, potřebujete i štěstí, které jsme při jejich šancích měli.

Po zápase s Kluží jste chválil stopera Hovorku a říkal, že v Lize mistrů bude hrát ještě lépe. A na Interu skutečně zaválel, že?

Souhlasím. Abyste uspěli nebo se vyrovnali takovému týmu, potřebujete podat týmový i individuální výkon, být odvážní, mít koule, jak říká můj agent. To jsme splnili. A když se ptáte na Davida, ten by měl dostat ve všech novinách nejvyšší známku. Je skvělé, jak se vyrovnává s výškovým handicapem, nenajdu u něj ani sebemenší chybu. Musí to pro něj být velké zadostiučinění.

I díky němu se vůbec neprosadil obrovitý kanonýr Lukaku.

Mysleli jsme, že ho budou šetřit na víkendové derby s AC, navíc jsme měli informace, že má problémy se zády, což bylo zřejmě nepřesné. Je to hráč, který něco dokázal, stál asi tolik, jako náš rozpočet na dva roky. Měli jsme z něj respekt, o to víc si cením stoperů, že ho takhle vymazali. Říkal jsem po losu, že kluky z té výšky ani neuvidí, že na něj budou mávat. Jsem rád, že tu výzvu přijali a ukázali tak skvělý výkon.