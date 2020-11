Jsem rád, že nás moje chyba nezlomila. Ukázali jsme sílu, chválil Kolář. Zabijáka Lingra měl za blázna

Nice Brankář Slavie Ondřej Kolář si oddechl, že jeho chyba, po níž fotbalisté Nice v utkání 4. kola základní skupiny Evropské ligy srovnali na 1:1, Pražany nezlomila. Vršovický celek si rychle vzal vedení zpátky a zápas ve Francii nakonec vyhrál 3:1. Podle Koláře slávisté ukázali, jak silným týmem jsou.

Nice srovnalo po hodině hry, když Kolář zbytečně vyběhl. „Byla to moje jasná chyba. Šel jsem tam s tím, že jsem myslel, že ‚Olie‘ (Olayinka) zaspal, a chtěl jsem pomoct týmu. Ten hráč tam byl rychleji a při mojí smůle to procedil mezi mýma nohama. Potom se to odrazilo k hráči, který uklízel do prázdné branky,“ řekl Kolář v nahrávce pro média.



Slavia ale za čtyři minuty díky Peteru Olayinkovi domácím znovu odskočila a v 75. minutě stanovil konečný výsledek Abdallah Sima. „Jsem rád, že nás tenhle moment nezlomil. Zápas jsme zvládli a ukázali, že jsme silné mužstvo,“ uvedl šestadvacetiletý rodák z Liberce.



Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského porazili Nice i ve druhém vzájemném utkání. První duel vyhráli v Edenu 3:2. „Vítězství si všichni moc vážíme. Šli jsme do zápasu s respektem. Doma jsme je porazili, ale věděli jsme, že je to nesmírně těžký soupeř. Dneska se nám povedlo něco neuvěřitelného. Porazit tenhle tým dvakrát se často nestává,“ konstatoval Kolář, který v okolí Nice vyrůstal.



Nadchla ho úvodní trefa ze 14. minuty, střela Ondřeje Lingra z dálky nechytatelně zaplula do horního růžku branky. „Když jsem viděl, odkud střílí, tak jsem si říkal, že je blázen. Mohl přihrát, promeškal to, ale pak vystřelil a neuvěřitelně to tam zapadlo. Myslím si, že se mu muselo ulevit, protože ani nevím, jak to tam zapadlo,“ prohlásil Kolář.

„Balon letěl pět metrů nad bránu a nakonec tam spadnul neskutečně, ani nevím jak. Zaslouží si to, je to poctivý kluk a má výborné zakončení. Myslím si ale, že i on sám ví, že to bylo štěstí,“ dodal dvojnásobný mistr ligy se Slavií.

Pražané vyhráli v Evropské lize potřetí za sebou a výrazně se přiblížili postupu do jarní vyřazovací fáze. Stejně jako Leverkusen mají dvě kola před koncem devět bodů, zatímco Nice s Beer Ševou po třech.