SLEDUJEME ŽIVĚ: Sparta vs. Celtic. Pražané hrají o naději, do sestavy se vrací Hancko

Praha Před třemi týdny Pražané zaskočili Celtic vysokým vítězstvím 4:1, hattrickem se blýskl Lukáš Juliš. Od té doby se ale Spartě nedaří, zmar vyvrcholil ligovou porážkou 2:4 s Českými Budějovicemi. Zmátoří se Kotalova družina v Evropské lize?

S Budějovicemi jsme měli 27 střel, takže rozhodla nízká efektivita a chyby v obraně. Proto věřím, že jsme si to už vybrali a navážeme na výkon z Celticu a odstartujeme další sérii, Jen kolektivní a zodpovědný výkon nám může přinést výsledky,“ prohlásil trenér Václav Kotal.

Pražany v poslední době brzdí také zranění klíčových hráčů, především těch defenzivních. Proti celku z Glasgow by se mohl do sestavy vrátit slovenský reprezentant Dávid Hancko, který se v týdnu zapojil do tréninku.