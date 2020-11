Slavný táta mu dal jméno po faraonovi a s jeho koučem vyhrál mistrovství světa i Evropy

NICE Vieira a Thuram. Spojení slavných jmen je znovu aktuální. Ne snad že by se tyto francouzské fotbalové legendy spolu vrátily na hřiště, vždyť už jim dávno bylo čtyřicet, ale při pohledu na současný tým Nice v něm obě jména najdete.

Patrick Vieira je opravdu onen bývalý defenzivní záložník milánských AC i Interu, Arsenalu, Juventusu či Manchesteru City, jenž má na kontě tituly mistra světa a Evropy z přelomu tisíciletí. V roce 2016 se dal na trenérskou dráhu a od minulé sezony vede v Nice také Khéphrena Thurama, s jehož otcem Lilianem vyhrál pro Francii zmíněné šampionáty.



V Thuramovic rodině se to vůbec hemží fotbalisty. Lilianův bratranec ve 32 letech chytá druhou francouzskou ligu za Amiens a starší syn Marcus válí v útoku německého Mönchengladbachu, přičemž má za sebou i tři starty za reprezentační áčko.

Ale zpět k Khéphrenovi, devatenáctiletému talentu, jenž podobně jako Vieira hraje na pozici štítového středopolaře a který by dnes večer mohl nastoupit proti Slavii. Při výběru jména se rodiče inspirovali starověkým egyptským panovníkem Chefrenem, pátým faraonem čtvrté dynastie.



Do velkého fotbalu vstoupil stejně jako otec v Monaku, loni se přesunul do Nice. Snaží se nikdy nepropásnout vystoupení svých oblíbenců Paula Pogby a Thiaga Alcantary, od nichž odkoukává to nejlepší z jejich výkonů. S respektem si však vyslechne také rady slavného táty, který se po skončení kariéry začal angažovat v politice a prospěšných sociálních iniciativách.

Marcus Thuram z Mönchengladbachu

„Máme mezi sebou vztah otce a syna jako každý. Řekne, když mi něco nejde, ale taky se spolu hodně nasmějeme,“ říká Khéphren a vztah zobecňuje i na bratra Marcuse. „Nejdůležitější pro něj je, jak se chováme v životě. Nikdy nás nenutil hrát fotbal. Tvrdě studoval a chtěl, abychom si ani my nenechali studium ujít. A mé jméno na tom nic nemění.“



Stejně jako starší Marcus i Khéphren má za sebou reprezentační starty, i když zatím jen v mládežnických kategoriích. Zahrát si spolu v dresu galského kohouta, a pokračovat tak ve šlépějích svého otce, je jejich velkým snem. „Jsem rád, že máme k sobě tak blízko. Je to díky našim rodičům. Opravdová rodinná záležitost.“