‚Řeporyjec‘ Novotný: Jsem šťastný, že jsem byl vyvolený a do Edenu se dostal. Prymula je mimozemšťan

PRAHA Čtvrteční utkání Evropské ligy mezi Slavií Praha a anglickým Leicestrem City navštívilo mnoho tuzemských osobností, za což schytaly kritiku veřejnosti. Jedním z nich byl i Pavel Novotný, ten pro Lidovky.cz uvedl, že on se vinen necítí a Prymula postrádá soudnost.

Měl to být svátek fotbalu, vedoucí tým tuzemské ligy změřil své síly s celkem ze špičky Premier League, místo výsledku utkání se ale nyní řeší spíše jiné záležitosti. Po čtvrtečním utkání totiž ukončil premiér Andrej Babiš (ANO) spolupráci se svým poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Problémem byla Prymulova divácká účast, přestože ještě téhož dne hlásal, že by byl pro omezování kontaktů mezi lidmi.

Bývalý ministr zdravotnictví poté reagoval následovně: „Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků,“ uvedl Prymula. „Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ dodal.



A právě tomuto vyjádření nerozumí řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), který se utkání z pozice diváka také zúčastnil. „Jde o statusovou kauzu. Domnívám se, že Prymula je nesoudný pako. On nechápe, že je pro bulvár celebrita a nedává si pozor. Nevěřil bych tomu, že to zopakuje, a ta jeho krizová komunikace…,“ podivoval se Novotný s tím, že podle něj je ale moralizování a kritika návštěvníků utkání neopodstatněná.

Dnes jsem byl na Slavii. Dokonale zorganizováno. Dva dny max old test všichni. Detail: Prijde hosteska (povinné FFP2 nebo KN95 vyšší stupeň), omluví se s tím, že mám FFP3 s plastem a dá mi KN95) a řekne mi proč. Chci se solidárně přihlásit k těm na té tribuně. Ubohý, nefér lynč. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 18, 2021

Bro, mě libový hostesky u vchodu, pak mi libová hosteska donesla na tribunu, kde jsem kouřil zrovna, jiný respirátor, pan Marounek seděl 20m ode mě a nic mi nenosil, ani mě nepřišel zkontrolovat. Jarda Tvrdík tam má super hostesky, jsem rád, že na mě vyšly — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 19, 2021

„To, že šel Prymula na Slavii, je naprosto v pořádku, měl na to právo. Já jsem tam byl taky, bylo tam spousta slavných lidí. Ti ale pochopili, kam si mají sednout. Prymula je naivní, že si sedne doprostřed. Myslel jsem si, že se na Vyšehradě poučil, ale on je prostě mimozemšťan,“ řekl řeporyjský starosta.



Svou účast Novotný ohodnotil slovy, že mu je ukradené, jak na to lidi koukají a výčitky vůči voličům nemá. „Slavia mě tam pozvala. Zve tam své významné partnery, že tam nejsou fanoušci, je normální. Nikdo se ničím neprovinil, můžou nás moralizovat, ale nic jsem neprovedl. Mě nezajímá, že tam jiní nemohli, já jsem slávista, jsem šťastný, že jsem byl ten vyvolený a na stadion se dostal, byl to zážitek,“ řekl Novotný s tím, že na Slavii půjde za každých okolností a nebude na nic a nikoho brát ohled.

„Na derby vezmu i děti, pokud mě pozvou, šel bych, i kdyby nás vlastnili nacisté. Jsem vděčný Tvrdíkovi a za nic se nestydím, nic jsem neprovedl, stejně jako Prymula. Řeporyje jsou pyšné, že jsem byl na Slávii a jsem papaláš,“ uzavřel Novotný s tím, že si užil společnost příjemných hostesek a že necítí absolutně žádnou vinou.



Starosta Řeporyjí papaláš.. Stoupám. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 19, 2021

Naopak jeho druh z ODS a europoslanec Alexandr Vondra uznal ve svém počínání chybu. „Na tribunu Slavie jsem zván 25 let. Pozvání jsem přijal i včera, což zpětně považuji za chybu. Láska ke Slavii u mě převážila nad ohledem na ty, kteří se teď do Edenu nedostanou. Navrhl jsem vedení klubu, aby příště pozvalo lékaře a sestry z nemocnic. To jsou VIP dnešních dnů,“ napsal na Twitter.



Volaly Lidovky. Zda jsem si to nemohl odpustit a proč.. říkám protože SLAVIA a pak, ó jak ubohé, dodal, že bych šel i kdyby nás vlastnili naciste. Miluju Slavii, půjdu světa kraj, bez ohledu na pověst, zdraví.. Na derby vezmu děti, budu li zván, SLAVIA je životní styl. Amen:-) — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 19, 2021

Na utkání se objevili například také hradní kancléř Vratislav Mynář s manželkou, ředitel ČT Petr Dvořák či ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví a zástupcem hlavní hygieničky Jan Marounek nebo tenistka Petra Kvitová.