Kamara z Rangers trvá na rasistické urážce. Tvrdé jádro Slavie mu poslalo vzkaz, Tvrdík ho odsoudil

Glasgow Fotbalista Rangers Glen Kamara po vyhroceném závěru čtvrteční odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow obvinil obránce Slavie Ondřeje Kúdelu ze lži. V prohlášení svého právníka, které zveřejnil na twitteru, finský záložník trvá na tom, že jej český stoper rasisticky urazil. Kúdela i vedení pražského klubu nařčení důrazně odmítlo. Incident bude vyšetřovat UEFA. Na Kamaru naopak podali čeští mistři trestní oznámení kvůli napadení Kúdely po utkání v útrobách stadionu.

Třiatřicetiletý stoper Slavie v závěru po jednom z mnoha nesportovních faulů domácích přišel ke Kamarovi a se zakrytými ústy hostujícímu hráči cosi pošeptal.

„(Kúdela) se hádal s hráčem Rangers. Když jsem se pokusil zasáhnout, řekl mi: ‚Za vteřinku jsem u tebe, kámo‘. Pak ke mně přišel, zakryl si ústa, naklonil se k mému uchu a pronesl: ‚You are fuc...g monkey, you know you are (Jsi z...aná opice, ty víš, že jsi‘),“ uvedl Kamara ve svém prvním prohlášení po incidentu, v němž několikrát zkomolil Kúdelovo jméno. Údajná rasistická slova podle záložníka Rangers slyšel i spoluhráč Bongani Zungu.

Slavia označila nařčení za smyšlené a nechutné. Kúdela přiznal vulgární poznámku, ale údajný rasismus vůči soupeři tmavé pleti popřel. „Řekl jsem mu: You are fu..ing guy (Jsi z...aný chlápek). Bylo to řečeno v emocích po těch dvou červených kartách a několika brutálních zákrocích soupeře. Ale naprosto odmítám rasismus,“ uvedl Kúdela v nahrávce pro média.



„Možná ruce před ústy vzbuzují spekulace, ale já to dělám na hřišti automaticky. Podívejte se na jiné zápasy, je to běžná praxe v komunikaci se spoluhráči, trenéry. Dělá to většina hráčů, kolikrát kvůli taktice. Ten pohyb pak uděláte automaticky,“ řekl Kúdela pro Mladou frontu Dnes.

Incident se odehrál v 87. minutě poté, co viditelně frustrovaní domácí v oslabení o dva vyloučené hráče neunesli vývoj odvety. Už předtím předvedli řadu brutálních zákroků a zranili slávistického brankáře Ondřeje Koláře, který musel po hodině hry po faulu Kemara Roofeho a zásahu kopačky do hlavy střídat. Reprezentační gólman utrpěl zlomeninu v obličeji.

„Ve strachu o zdraví spoluhráčů jsem neudržel emoce. Měl jsem potřebu se jako zkušený hráč spoluhráčů zastat. Víte, opravdu bych nepřál nikomu být v závěru druhé půle na hřišti, domácím nešlo vůbec o fotbal. Soupeř hrál od začátku velmi tvrdě, vrcholem byly zákeřné zákroky ve druhém poločase, hlavně kriminální faul na Koliho v brance,“ uvedl Kúdela.

Incident Kúdely s Kamarou vyprovokoval roztržku, která pokračovala po závěrečném hvizdu. Rangers skoro hodinu nechtěli pustit hosty do kabiny a slávisté čekali na hřišti. UEFA zorganizovala setkání obou hráčů za přítomnosti obou trenérů domácího Stevena Gerrarda a hostujícího Jindřicha Trpišovského a při něm Kamara podle Pražanů Kúdelu napadl a zbil.

„S Kamarou jsem se potkal v tunelu. Před zástupci UEFA a oběma trenéry mě promyšleně a bez jakéhokoliv varování udeřil pěstí do obličeje. Nijak jsem nereagoval, Kamaru pak začala uklidňovat jak ochranka, tak i zástupci UEFA, kteří byli z toho, co viděli, naprosto v šoku a roztřesení. Odešel jsem pryč, navíc jsem pak musel na dopingovou kontrolu,“ řekl Kúdela.

Slavia po výhře na stadionu skotského šampiona 2:0 postoupila do čtvrtfinále, její úspěch však zastínily závěrečné incidenty a nařčení z údajného rasismu.

Toho se dopustili ultras Slavie zveřejněním fotografie se vzkazem Kamarovi. Šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík jejich počínání odsoudil. „Strašně se stydím za obsah fotografie, kterou zveřejnila část radikálních fanoušků. Je to naprosto nechutné, ubohé a rasistické,“ napsal na twitteru.