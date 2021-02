Karlsson našel zachránce. Vrba mu vyhoví, stejně jako kdysi Horváthovi. Ale ve Slavii by si Švéd neškrtl

Praha Efekt Pavla Vrby se podepisuje nejen na výsledcích Sparty, ale také na hře jednotlivců. David Moberg Karlsson dostal od nového trenéra volnost a ukázal velkou ofenzivní nadstavbu. V Olomouci se prosadil dvakrát, doma proti Karviné nasázel hattrick. České fotbalové prostředí si tak znovu klade často propíranou otázku. Brzdíme u nás rozdílové hráče na úkor týmovosti?

Švédský křídelník přišel do Sparty na začátku roku 2019 z Norrköpingu jako velká posila. Pod taktovkou Václava Jílka předvedl pár světlých momentů, ale spíše paběrkoval. Ocitl se mimo sestavu, dokonce absolvoval několik zápasů s B-týmem.



Důvodů by se našlo hned několik. Zatímco v jiných evropských soutěžích si týmy zakládají na fotbalovosti a kreativitě, u nás se dbá hlavně na kondici a taktickou připravenost hráčů. Takový je zkrátka trend současného českého fotbalu.



To se pak samozřejmě promítá i do národního týmu. Mezi vysoce technicky vyspělé individuality můžeme počítat snad jen Patrika Schicka, možná Jakuba Jankta. A ostatní? Vynikající hráči, ale hlavně neústupní bojovníci, kteří nenechají soupeře ani na vteřinku vydechnout.

Celá Premier League nemluví o Tomáši Součkovi s Vladimírem Coufalem kvůli vytříbeným kličkám a krásným gólům, ty jsou až nadstavba. Bývalí slávisti si získali fanoušky příkladnou pracovitostí, buldočí odvahou a ochotou se pro ostatní na hřišti rozkrájet.

Pod Vrbou se hned chytil

Podobných hráčů běhají v naší lize spousty. Proto si musí většina cizinců na zdejší prostřední zvykat déle. A pro menší, rychlé a technicky zdatné fotbalisty to platí dvojnásob.

„David nám říkal, že ve Švédsku nebyl zvyklý bránit. Operoval pouze na útočné polovině,“ vzpomínal pro iSport.cz tehdejší sparťanský asistent Jiří Saňák. Když s Jílkem po Karlssonovi chtěli i poctivou práci do defenzivy, jeho hra se rozsypala.



Úplné vysvobození nepřišlo ani po změně na lavičce a nástupu Václava Kotala. Velezkušený kouč zrenovoval hru Sparty. Začal praktikovat rozestavení se třemi obránci, ve kterém nemají typická křídla uplatnění. Šestadvacetiletý Švéd mu nezapadal do koncepce. Po zranění Adama Hložka nastupoval alespoň na hrotu útoku, ale pořád nemohl naplno ukázat svůj potenciál.



Nyní může poděkovat nejvyšším představitelům pražského klubu, že v posledních letech střídají trenéry jako ponožky. Spojení Karlsson–Vrba vypadá opravdu slibně. A co je nejdůležitější, někdejší plzeňský patriot si kvality svého svěřence velmi dobře uvědomuje.

„U takových hráčů je výhoda, že pokud dokážou táhnout mužstvo v ofenzivě, nemusíte tolik tlačit na to, aby byli důslednější v dalších věcech. Pokud bude hráč výjimečný v útočné fázi, a ne úplně stoprocentní v defenzivě, není to velký problém,“ řekl Vrba po výhře 4:3 nad Karvinou, kterou Karlsson vystřílel třemi góly. O týden dřív zase dvěma úspěšnými penaltami rozhodl o vítězství 3:2 v Olomouci. Poté kvůli nemoci vynechal zápas proti Zlínu.

Vrbovo prohlášení vyvolalo okamžitou diskusi. Přišla řeč i na to, že Olomouc a Karviná netvoří dostatečně vypovídající vzorek. Že proti silnějším soupeřům by se obranná omluvenka pro Karlssona mohla Vrbovi vymstít.



To ukážou až další zápasy. Švédský fotbalista samozřejmě nesmí defenzivní úkoly úplně vypustit, musí pomáhat ostatním. Ležérnost by mu nepřinesla popularitu v kabině ani mezi fanoušky.



Zároveň je ale zbytečné, aby plýtval silami. Spíše než k nahánění soupeřů na vlastní polovině by svou energii měl věnovat střelbě, kličkám, centrům a dalším útočným činnostem. Nepotřebuje to jen on, ale celá Sparta, která na něj v současnosti hodně spoléhá.

Otázkou zůstává, zda bude DMK v nastoleném trendu pokračovat i po krátké zdravotní přestávce. Momentálně se totiž, stejně jako další lidé z klubu, potýká s koronavirem.

Pokud na střelecké představení naváže, není důvod zaběhlé pořádky jakkoliv měnit. Když budou spoluhráči vědět, že jim v každém utkání pomůže gólem, rádi za něj zaskočí a směrem dozadu si střihnou o nějaký ten sprint navíc.

Ondřej Nováček @OndrejNovacek David Moberg Karlsson byl dnes naprosto vynikající. Nebylo to jistě vždy ideální, ale je trestuhodné, co s ním ve Spartě (ne)předváděl Václav Jílek. oblíbit odpovědět

Pokud naopak zabředne do krize a přestane Pražanům poskytovat ofenzivní nadstavbu, bude třeba jeho pozici zvážit. Ve chvílích, kdy se nedaří, je důležité, aby se celý tým poctivě věnoval všem herním činnostem a táhl za jeden provaz. Momentálně ale Sparta vítězí a švédský křídelník si užívá osvobození z defenzivních okovů.

Ve Slavii by to nešlo

Vrba nemá s podobnými typy hráčů problém. Stačí si vzpomenout na jeho působení v Plzni, kde spoléhal na Pavla Horvátha. Tehdejší kapitán Viktorie nastupoval ve středu zálohy. Kvůli těžko přehlédnutelné nadváze měl problémy s rychlostí, ale spoluhráčům vše vynahrazoval fantastickou kopací technikou, přehledem ve hře a obrovskými zkušenostmi.

„Nakonec jsem zastavil vedle Xaviho a v očích mu četl údiv. Jako by se chtěl zeptat: A ty budeš hrát taky, nebo děláš Plzni jen maskota? Pomalu mi táhlo na sedmatřicet, na váze blikalo devadesát kilo, černé vlasy šedivěly,“ zavzpomínal Horváth ve své autobiografii na utkání Ligy mistrů proti hvězdami nabité Barceloně.

Také v katalánském velkoklubu vědí v tomto ohledu své. Lionel Messi patří k nejlepším fotbalistům historie, ale myslíte si, že po ztrátě balonu okamžitě běží pomoct spoluhráčům v obraně? Ani náhodou. Argentinec se toulá po útočné polovině, pracuje na něj celé mužstvo. Ale jakmile se řítí do šance, fanoušci už mohou pomalu začít slavit. Zkrátka něco za něco.

Pravda, taková individualita nemůže hrát v každém týmu. A to platí i pro šestadvacetiletého seveřana. Třeba ve Slavii by si ani neškrtl, pokud by nezměnil přístup k určitým záležitostem. Totální fotbal Jindřicha Trpišovského vyžaduje maximální nasazení, obětavost a zapojení celého týmu do ofenzivy i defenzivy. Jinými slovy, nic pro Karlssona.



Nové pořádky ve Spartě mu ale konečně hrají do karet. Vrba je ochoten jeho nedostatky přehlížet, což se v české lize moc často nevidí. Takového luxusu si musí Švéd vážit a splácet ho.