Ledoborec, který narazil. Tvrdík o nechtěném projektu, návratu diváků i očkování slávistů

Praha Fotbalová Slavia v čele s předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem usiluje o to, aby v následujících třech domácích ligových zápasech měla v rámci druhé části projektu Cesta ze Tmy v hledišti 3000 příznivců. „V případě, že i tento projekt bude úspěšný, mohlo by být maximálním stropem až deset tisíc fanoušků,“ říkal Tvrdík v úterý odpoledne optimisticky pro Lidovky.cz.

Večer však tento plán v České televizi odmítl ministr zdravotnictví Jan Blatný, přestože předtím mu vyjádřil podporu. „I s ohledem na to, co se stalo minulý týden na fotbalu, bych doporučil, aby to na fotbalovém utkání bylo zatím v tomto případě odloženo. A nespojoval bych fotbal s tímto projektem, protože ten je primárně pro kulturní akce,“ uvedl Blatný.

O čem Tvrdík promluvil pro Lidovky.cz před Blatného prohlášením?

O projektu Cesta ze tmy:

K projektu jsme se dostali v situaci, kdy jsme byli osloveni Karlem Luxíkem (autor celé myšlenky pozn. redakce) jako klub, který by o celou věc mohl mít zájem. Projekt je ve fázi pilotní části a je relativně finačně a organizačně náročný. Pan Luxík se potkával s kulturními a sportovními institucemi, ty mu sdělily, že je to výborná myšlenka, ale ať za ním přijdou, až bude finální řešení.

Luxík mi volal na doporučení agentury STES, která zastupuje fotbalovou reprezentaci a řekl mi, že národní tým má zájem tento projekt zkusit během kvalifikace o mistrovství světa, jestli se někdo pro tu myšlenku nenadchne a nebude mít zájem. Jinými slovy - jediným, kdo by ho byl schopný realizovat, byla podle něj Slavia.

O zapojení do projektu:

Píše mi spousta fanoušků proč ne Sparta, Plzeň či Baník. Ale my jsme ve fázi, kdy tento projekt byl prezentován na LFA a jediná se k němu přihlásila Slavia, tuto možnost měl celý český fotbal. Není to tak, že bychom získali nějaká privilegia nebo kontakty svými známostmi. Byli jsme osloveni panem Luxíkem, který nám řekl: Už nevím, kam jít. Jestli to nepřijme Slavia, tak s tím ve sportovním prostředí budeme mít problém. My jsme se toho ujali velmi rádi, protože kombinace PCR testu a respirátoru vytváří i podle slov ministra Blatného epidemiologicky nejbezpečnější místo na světě. Na fotbale se sejdou prokazatelně zdraví lidé, kteří jsou na čerstvém vzduchu, navíc ještě s respirátorem. Naše zapojení do projektu vychází z přesvědčení, že to může být cesta, jak vrátit fanoušky i sponzory na fotbal.

Slávističtí fanoušci na utkání nadstavbové části Fortuna ligy SK Slavia Praha vs. FC Victoria Plzeň.

Nelze opomenout, že žijeme z velké části právě z jejich peněz. Jsme v situaci, kdy jsme prodali devět tisíc permanentek, ale fanoušky pustili pouze na jeden zápas. Při koupi permanentek jsme sice upozorňovali, že kvůli současné situaci nemusí být vpušteni na stadion, z našeho pohledu je to ale i tak nemorální situace. Hledáme, jak jim poskytnout alespoň část fotbalového zážitku.



O kapacitě a nákladech:

V případě, že na stadion přijde tři tisíce lidí, bude nás stát jeden PCR test řádově 200 korun. Kapacita počtů PCR testů za den je pět tisíc, teoreticky tedy za dva dny deset tisíc. Druhý dohodnutý krok je tři tisíce lidí na stadionu a v případě, že i tento projekt bude úspěšný, tak by mohlo být maximálním stropem až deset tisíc fanoušků. Tento projekt sice zatím zkoušíme ve stovkách, ale celkově je nastavený na tisíce lidí na sportovních, kulturních a společenských akcí. Je to kapacita na trhu, kterou stát nevyužívá, byť mu byla opakovaně nabídnuta.

O náladě ve společnosti:

Největším problémem současné doby je společenská frustrace stavu společnosti, ve kterém se nacházíme. Pro část lidí unavených rokem pandemie dneska není přijatelného nic jiného, než že budeme doma. Problémem části dnešní společnosti je, že v současné pandemické situaci může v epidemiologicky bezpečných podmínkách fungovat určitá skupina lidí normálním způsobem. Můj názor je, že by stačil jen PCR test. Pokud jste negativní, tak jste negativní dalších 48 hodin. Respirátor a rozestupy jsou jen další hygienickým opatřením, není to už epidemiologicky nutné. Pan Luxík zároveň říkal, že tento test není možné provést k návratu dětí do škol, základním principem tohoto projektu je totiž testování na hromadných akcích.

O případném výběru fanoušků do hlediště:

Budeme přehnaně opatrní a korektní. Těch patnáct procent kapacity ze dvacetitisícového stadionu je opravdu tak minimální využití, že to v tom hledišti nemůže být jakkoliv nebezpečné. Současně počítáme s tím, že máme devět tisíc permanentkářů, takže jsme rozhodnuti, že to budeme náhodně losovat. V případě, že nám to bude dovoleno ministrem, tak to uděláme takto. Zvažovali jsme, jestli to neudělat podle délky permanentky či počtu navštívených zápasů. Já mám ale obavu, že po první zkušenosti je společenský názor tak rozlícený, že by nebylo možné jakkoliv třídit naše fanoušky.

Pyrotechnika v podání fanoušků Slavie.

Co se týče tisícovky zástupců záchranných složek, věříme, že i spousta permanentkářů bude splňovat tyto podmínky. Myslím si, že na zápas Slavie s Ostravou, Opavou či Spartou by nešel zdravotník, který k jednomu ze dvou klubů nemá vztah. Samozřejmě ideální by bylo, aby měl pouto ke Slavii.



O spolupráci s Ligovou fotbalovou asociací:

V dnešním fotbale běží model antigenních testů a roušek, kde je povoleno tři sta lidí na každý zápas. Pro mě je nejsmutnější to, že jsme po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví dvakrát zvýšili bezpečnost a stejně to vyvolalo diskuzi, jestli to bylo bezpečné. Myslíme si, že naše podmínky splňují nejpřísnější kritéria pro nešíření viru na tomto stylu sportovního utkání. Co se týče LFA, tak Karel Luxík projekt nabízel i asociaci či samotným klubům, ale neuspěl. To znamená, že mužstva i LFA se v tomto pilotním stadiu do toho projektu nechtěly zapojit. Věřím, že pokud se Slavii podaří projekt dostat do roviny, kdy bude větší počet diváků, budou ceny testů tím počtem lidí klesat. Postupně by to mohlo přesvědčit kluby alespoň na významnější zápasy, aby to začaly také používat. V tuto chvíli vidím Slavii jako ledoborec, kteří boří ledy, je to ale zároveň hodně náročné realizovat.

Vyjednat všechny organizační věci, povolení, testování. Musí se provést systém databáze, lidé musí dorazit na test na minutu přesně, to samé při příchodu i odchodu ze stadionu. Ten systém se musel propojit s turnikety, fanoušci pak dostanou náramek, který je při negativním výsledku testu aktivován, a poté mohou být vpuštěni na stadion. Věřím, že jestli dostaneme souhlas v této druhé etapě, tak budeme chtít pozvat zástupce všech klubů a ukázat jim, jak to může fungovat. Pokud to bude ekonomicky přijatelné děleno počet účastníků, tak to může být něco, co bude fungovat. Byl bych mimořádně šťastný, kdyby v poslední etapě byla dovolena přibližně čtvrtina kapacity stadionu, tedy pro nás pět tisíc lidí.

O očkování slávistů:

My už jsme se o tom v klubu bavili a jsme připraveni, kdykoliv to bude možné. Máme hráče, kteří byli pozitivní už dvakrát, a jednoho, který prodělal covid třikrát. Permanentně jsme od března loňského roku v situaci, kdy i přes veškerá hygienická opatření máme pět lidí z klubu mimo. Čtu tak velmi rád zprávy z Izraele, kde vakcíny vedou k prudkému potlačení epidemie. Kdybych mohl, tak se nechám naočkovat všemi povolenými vakcínami. Na Twitteru si někdo dělal srandu, že by se všichni VIP měli naočkovat tou čínskou, já bych se upřímně nechal naočkovat i jí. Kdykoliv to bude možné, zapíšeme se jako klub Slavia do pořadníku.