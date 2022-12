Kdo protančí do semifinále? Na šampionátu si to rozdají Chorvati s Brazilci a Nizozemci s Argentinci

„Klíčoví hráči týmu jsou velmi příjemní kluci. Virgil van Dijk je superslušný. Frenkie de Jong se neustále usmívá, Memphis Depay se dříve nechal snadno rozhodit, ale i on se změnil,“ popisuje pro web The Athletic nizozemská novinářka Barbara Barendová jádro současné nizozemské reprezentace.

A přestože bývalé hvězdy „Oranjes“ v čele s Wesley Sneijderem do svých nástupců tepou, že jsou příliš hodní, posledním přemožitelem této pohodové party jsou čeští fotbalisté v osmifinále posledního Eura. Od té chvíle série 19 zápasů bez porážky. Poklidný postup do osmifinále a v něm triumf 3:1 nad vzpupnými Američany.

Důvod? Všichni zainteresovaní se shodují, že klíčovým faktorem nebývalé pohody uvnitř nizozemského výběru je osoba 71letého kouče Louise van Gaala. Nejstarší trenér na šampionátu má za sebou obří úspěchy. Vždy byl přímočarý, tvrdý. A tak trochu neomalený bez náznaků empatie. To se ale změnilo dva roky zpět, když musel podstoupit boj s rakovinou prostaty.

Vyhrál (prozatím). Z často arogantně působícího muže se stal uvolněný, milý chlapík, který nejspíše zjistil, že jsou i důležitější věci než vítězství, či porážky na fotbalovém pažitu. „Je přímočarý, každý okamžitě ví, na čem je, díky čemuž se můžete soustředit na to, co je důležité,“ pronesl obránce Nathan Ake.

„Jeho chování vůči nám je základem úspěchu. Připravil se na všechny. Na opory, stejně jako na náhradníky. Dokáže udržet skvěle nastavené i ty kluky, kteří nehrají. A to z něj dělá skvělého trenéra, dává najevo každému, že je pro něj důležitý,“ vychvaluje kouče brankář Andries Noppert.

Pro důkazy není třeba chodit ani příliš do zákulisí, byť pro jeden ano. To, když si před domácími novináři při tréninku na zápas proti Ekvádoru povídal s manželkou Truus a v jednu chvíli nadhodil, že by si mohli odskočit zalaškovat na hotelový pokoj.

Proměnu dokazuje i na tiskových konferencích, když přínos Denzela Dumfriese pro osmifinállovou výhru na USA demonstroval polibkem na pravou tvář.

Nebo, když novináři, který kritizoval mdlý výkon proti Senegalu (2:0), řekl, aby teda odjel domů. Ten to odmítl, načež Van Gaal reagoval s úsměvem na rtech: „Dobře, tak se uvidíme ve finále.“

Do něj musí „hodná“ nizozemská parta zdolat ještě dva soupeře. Ten první se jmenuje Argentina, která zdolala Nizozemce ve finále MS 1978 i při posledním setkání v semifinále MS 2014.

„Před osmi lety jsme ale byli také lepší, vždyť Messi skoro nebyl na míči. Opět na ně něco vymyslíme,“ usmíval se už na předzápasové tiskové konferenci Van Gaal, který byl na lavičce Nizozemska i tehdy v Brazílii.

Proti bude nejen jihoamerický soupeř, fandit Messimu a spol. se bude třeba i v daleké Bangladéši. Ano, čtete správně. Asijská země, se 169 miliony obyvatel doslova propadla kouzlu „Messiáše“.

„Může to být šílené, celá země sleduje zápasy Argentiny, přestože u nás začínají často až v jednu ráno. Všichni jsou vzhůru, dokonce i psi,“ vyprávěl pro The Athletic Soumik Saheb.

Když často funkcionáři mluví o tom, že sport dokáže spojovat různé světy a kultury, v tomto případě to platí dokonale. Je to týden, co jeden argentinský fanoušek založil na Facebooku skupinu na podporu bangladéšského národního kriketového týmu. Včera večer měla už 146 tisíc členů.

Někteří argentinští novináři už začali na Twitteru své statusy zveřejňovat v bengálštině a španělštině, kouč Argentiny Lionel Scaloni o nečekané podpoře promluvil i na tiskové konferenci: „Síla našeho národního dresu je šílená. Jsme neskutečně hrdí na to, že lidé v Bangladéši takto podporují Argentinu. Děkujeme.“

Mimochodem, stát, který má nejdelší státní hranice s Indií, je ve světovém žebříčku FIFA aktuálně na 192. příčce (z 211 zemí).

To Argentincům patří třetí místo, pět pozic před Nizozemci.

Vítěz souboje mezi dvojnásobnými mistry světa (Argentina) a trojnásobnými vicemistry světa (Nizozemsko) bude už před úvodním hvizdem znát jméno svého semifinálového soupeře.

Brazilci slibují další tanečky

Už odpoledne se do sebe zaklesnou největší favorité turnaje Brazilci a obhájci stříbra z posledního šampionátu Chorvaté.

Evropané se mezi osmičku prokousali přes nepříjemné Japonce až díky lépe zvládnuté penaltové loterii, naopak „kanárci“ se k postupu protančili demolicí Jižní Koreje (4:1). A když je řeč o tanci, platí do slova a do písmene.

„Holubí“ oslavu se střelcem Richarlisonem vystřihl mimo jiné i kouč Tite, což se ne u každého setkalo s pochopením.

Zatímco bývalý kapitán Manchesteru United Roy Keane nešetřil kritikou, řízný stoper Chorvatů Dejan Lovren jen suše poznamenal: „Myslím, že každý může slavit, jak chce. Já to neberu jako projev neúcty. Všechno má své hranice, ale Brazilci od narození zpívají a tančí, takže s tím nemám problém. Důležitější je, abychom je zastavili.“

Moc dobře ví, o čem mluví. Balkánci momentálně žebříčkově nejlepší tým světa ještě nikdy neporazili, na mundialu se oba výběry potkaly dvakrát. Ovšem, pokaždé ve skupině.

Tentokrát poprvé na sebe narazí v play-off. A zatím stále platí, že pokud Chorvaté na MS postoupili ze skupiny, byla z toho medaile – v roce 1998 bronzová, naposledy pak stříbrná. Navíc statistici připomínají, že zatímco Brazilci v posledním zápase skupiny mohli díky postupu v kapse nechat odpočívat opory, Jihokorejci si tento luxus dovolit nemohli. A čas na odpočinek měli minimální.

Brazilcům pak dal křídla návrat Neymara, který se pak na jedinou trefu přiblížil národnímu rekordu legendárního Pelého (77), který zápas sledoval z nemocničního lůžka, kam mu jeho krajané po zápase na dálku děkovali.

A křídelník Raphinha poznamenal, že totéž plánují také po čtvrtfinále. Včetně tanečků. „Na každý zápas jich máme připraveno deset, až poté bychom museli improvizovat,“ pousmál se.

Kolik jich bude potřeba proti Chorvatům? A budou stačit k postupové výhře?