Kdo se dostane na Euro? A co musí splnit? Fanoušci jsou šest týdnů před startem stále ve velké nejistotě

Prakticky po celou dobu, kdy bylo zřejmé, že se fotbalové mistrovství Evropy musí kvůli pandemii koronaviru o rok posunout, se řešilo, v jakých destinacích epidemiologická situace dovolí zápasy sehrát. Původní plán počítající s dvanácti dějišti po celé Evropě, což mělo podpořit význam šedesátiletého jubilea tohoto klání, se průběžně zdál více či méně pravděpodobný.

„Místo dvanácti zemí by Euro mohlo být v jedenácti, osmi, pěti nebo jedné zemi,“ říkal na podzim opatrně také šéf Evropské fotbalové unie (UEFA) Aleksander Čeferin.



Minulý pátek pak Výkonný výbor UEFA definitivně rozhodl. Dvě města o Euro přišla a v seznamu se objevilo jedno nové jméno. Irský Dublin a španělská Sevilla, které se měly podělit o šestici zápasů základní skupiny E (Španělsko Švédsko, Polsko, Slovensko) a dvě osmifinále, nedokázaly zaručit, že na tamní stadiony budou moci dorazit také diváci. Aspoň částečné zaplnění kapacity přitom UEFA vyžaduje. Většinou jde o čtvrtinu z celkového počtu míst, někde však předem počítají s polovinou i víc.

Španělé už předem připravili jako záložní variantu stadion La Cartuja v Seville, což jim nakonec při nepříznivé situaci v Baskicku přišlo vhod. Tři dublinské duely ve skupině pak přebral Petrohrad, který už měl schválenou organizaci tří utkání skupiny B a jednoho čtvrtfinále, a zbývající osmifinále bude hostit nejvytíženější londýnské Wembley.



„S hostitelskými asociacemi a místními úřady jsme usilovně pracovali na zajištění bezpečného a slavnostního prostředí zápasů. Jsem potěšený, že budeme schopni přivítat diváky na všech stadionech po celém kontinentu,“ uvedl Čeferin v prohlášení.

„Hostitelská města mají potenciál to zorganizovat, ale je to velmi komplikované,“ dodal Ronan Evain, výkonný ředitel sítě fanoušků Football Supporters Europe.

Místní úřady v jednotlivých zemích nyní dle aktuální covidové situace a její předpovědi pro následující měsíce vyhodnocují, kolik fanoušků nakonec do hledišť opravdu pustí. Zatímco většina států opatrně hlásí čtvrtinové zaplnění arén s možností dalšího navyšování, ruský Petrohrad s ázerbájdžánským Baku predikují padesátiprocentní kapacitu a maďarská Budapešť si dokonce věří na plný dům.

Devadesátitisícové Wembley, kde Češi hrají poslední duel základní skupiny s domácí Anglií, plánuje začít na 25 procentech, a jelikož hostí i boje o medaile, postupně číslo navyšovat. Británie a Maďarsko patří v Evropě k nejproočkovanějším zemím.

Dějiště a rozpis zápasů letošního ME ve fotbale

Hodnoty bedlivě sledují také fanoušci, kteří si loni zakoupili vstupenky. Pokud neztratili o návštěvu zápasů zájem a do 22. dubna nepožádali o vrácení zaplacené sumy, měli by se dostat do slosování, které zřejmě bude o šťastlivcích rozhodovat.



Důležitým faktorem rovněž budou předpisy v jednotlivých pořadatelských zemích, jež určí, zda mohou na zápasy přijet fanoušci odkudkoliv ze zahraničí, nebo jen ze států, které zrovna hrají konkrétní zápas, nebo pouze ti domácí.

„Potřebujeme mít jasno v cestování, to je v tuto chvíli nejdůležitější věc,“ říká za fanouškovské hnutí Evain. „Když byl turnaj loni odložen, měla spousta lidí rezervovány lety, vlaky a hotely. Mnoho z nich je odložilo, místo aby žádali o vrácení peněz. A těchto fanoušků se to dotýká nejvíce.“

Neméně podstatná jsou opatření, jimiž se příznivci budou muset řídit. Ve hře jsou potvrzení o očkování, zdvojené testy i karanténa.



Euro začíná už za šest týdnů a je jasné, že pořadatele i fanoušky čeká perný turnaj. Proto UEFA předesílá: „Ti, kteří chtějí cestovat na zápasy do zahraničí, to budou kvůli neustále se měnícím omezením mít opravdu náročné.“