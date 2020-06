Klopp byl po konci Fergusona blízko přestupu do United, přestup nakonec zhatila jeho manželka

Liverpool Byla to manželka Jurgena Kloppa Ulla, která zastavila v roce 2013 třiapadesátiletého trenéra v tom, aby přestoupil do Manchesteru United. Německý manažer byl na užším seznamu možných posil v době, kdy na lavičce končil legendární Sir Alex Ferguson a David Moyes po pár měsících ve funkci neměl optimální výsledky.

Jurgen Klopp během pětiletého působení v Liverpoolu rozpoutal fotbalovou revoluci. Po třiceti letech se mu povedlo s klubem z metropolitního hrabství Merseyside vybojovat titul v Premier League, sezonu předtím opanoval Ligu mistrů, kterou pak se svým týmem ozdobil i vítězstvím v Superpoháru.

Vše mohlo být ale jinak.

Německý lodivod byl totiž jedním z hlavních kandidátů na funkci trenéra Manchesteru United v roce 2013, kdy odešel Sir Alex Ferguson do důchodu, podruhé po krátkém a poměrně neúspěšné etapě Davida Moyese na lavičce Reds.

Klopp se již v minulosti vyznal k tomu, že se mu líbilo, jakým způsobem United v minulosti hráli a porovnával svůj styl fotbalového myšlení právě se Sirem Alexem Fergusonem.

Podle televizního experta Sky Sports a bývalého obránce Liverpoolu Phila Thompsona to byla Kloppova manželka Ulla, která německého trenéra od tohoto kroku odradila.



„Dělal jsem rozhovor s Kloppem a zeptal jsem se ho, jestli byl on a Liverpool stvořeni pro sebe. Jen se na mě podíval a zeptal se: Proč? Pak mi řekl, že mohl dvakrát převzít Manchester United, ale jeho žena řekla, že to není v pořádku. Když přišla nabídka od Liverpoolu, ihned souhlasila,“ řekl Thompson norskému televizním kanálu TV2.

Je však pravdou, že nabídky přišly za odlišných okolností.

V období, kdy měl Klopp možnost převzít United byl s Borusií Dortmund na vrcholu. Své svěřence se mu povedlo dovést k zisku titulu v Bundeslize a do finále Ligy mistrů a nechtěl opustit úspěšný projekt, který se mu na Signal Iduna Park podařilo vybudovat.

Trenér fotbalistů Dortmundu Jürgen Klopp

Když se však ozval Liverpool, Klopp už „rezignoval“. Po odchodech Roberta Lewandovského a Maria Gotzeho do konkurenčního Bayernu Mnichov si Dortmund nevedl nijak dobře a pohyboval se ve středu tabulky. V té době projevil německý stratég touhu odejít do Liverpoolu.



Do klubu, se kterým píše novodobé dějiny.

„Stále nedokážu shrnout, co cítím. Kdybych se o to znovu pokusil, začnu zase brečet. Jsem úplně ohromený. Je to směsice všech možných pocitů - cítím úlevu, jsem šťastný, hrdý. Když jsme odpočítali posledních pět sekund zápasu, rozhodčí nechal hrát ještě o malinko déle, takže jsme se museli podívat ještě na dva tři nákopy. Pak to byla čirá exploze, neumím to popsat,“ vyznal se po zisku historického titulu po třiceti letech Klopp.