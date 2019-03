KOMENTÁŘ: Jak z propadáku ve Wembley na Brazilce? Přesvědčit fanoušky, že nemáte strach

PRAHA Blíží se fotbalová show: Česko vítá Brazílii. Napraví národní tým dojem po sprše v Anglii?

Gabriel Jesus, střelec z Manchesteru City, vyklusal z tunelu. Udělal pár kroků, placírkou pravé nohy si ležérně přikopl míč na levačku, tou ho poslal vysoko do vzduchu a pak dlouhé desítky vteřin s balonem ladně žongloval.

Sérií parádiček jako by chtěl i za spoluhráče vyslat vzkaz: Jsme tady a budeme vás bavit!

Blíží se jedinečná show.

Fotbalové divadlo, které tu ještě nikdy nebylo.

Do Prahy dorazila Brazílie, nejslavnější reprezentace světa.

Lucas Santos a Gabriel Jesus.

Supermani v kanárkových dresech. Kromě Jesuse třeba Coutinho z Barcelony, Thiago Silva z PSG, Casemiro z Realu Madrid, Firmino z Liverpoolu. Máme pokračovat?



I bez slovutného Neymara, který léčí zranění, to bude něco.

Jenže ani úterní sváteční přátelák nemůže zakrýt páteční průšvih.

Je sice fajn, že se národní tým postaví pětinásobným mistrům světa, ale hlavní souboj se zpackal a bude se těžko žehlit. Premiérová kvalifikace o mistrovství Evropy přinesla nejhorší porážku od roku 1956!

„Je potřeba lidem ukázat, že to chceme napravit,“ odhodlaně prohlásil stoper Ondřej Čelůstka.

Ale jak? Jak se dá odčinit porážka 0:5 v Anglii?

Jedině statečným výkonem, za který bude vyprodaný stadion v Edenu vděčný. A pak hlavně výrazně plusovými body v kvalifikaci, která pokračuje až v červnu.

Výběr, který na podzim poskládal nový trenér Jaroslav Šilhavý, rychle najel na pozitivní vlnu.

Jakub Jankto odkopává míč před Jordanem Hendersonem

Hrál s vervou a odhodláním. V úvodních čtyřech zápasech si našel spoustu příznivců. Přesvědčil je o tom, že chce hrát obětavě, s nadšením a takticky ukázněně.



Právě tím nahrazoval technické nedostatky při práci s míčem, které (snad) doženou až příští fotbalové generace.

I proto do Wembley přijelo šest tisíc Čechů. To byla pecka!

Červené dresy obarvily veliký oblouk za brankou a téměř celý zápas burácely, případně skákaly do rytmu. Dokonce ve chvíli, kdy se výsledek rovnal fiasku, pomáhaly Angličanům s mexickými vlnami.

„Před fanoušky smekám. Byli neuvěřitelní,“ ocenil fotbalový předseda Martin Malík.

Jak napravit dojem?

Poděkování se sluší. Spousta lidí se trmácela autobusy do Londýna nejen kvůli zážitku ze speciálního utkání, ale i proto, aby viděla nově vzkříšenou reprezentaci.

Bohužel se dočkala fotbalového ponížení.

Se vším všudy.

Ne, za pětigólový příděl nemohly smolné odrazy míče, které vyvrcholily bizarním vlastním gólem stopera Kalase.

Problémem byla bázlivost a ztráta sebedůvěry před exkluzivními jmény z Premier League.

Možná to byl obyčejný strach, který hráči pocítili na vyprodaném chrámu ve Wembley, když se postavili proti Kaneovi z Tottenhamu, Sterlingovi z Manchesteru City nebo Hendersonovi z Liverpoolu.

Kyle Walker v souboji s Filipem Novákem.

„Výsledek z Anglie prostě vypadá blbě. Ale ve fotbale jdou utkání rychle po sobě a není nic staršího než včerejší zápas,“ pravil obránce Čelůstka po návratu do Prahy.



Jistě, ve zběsilém fotbalovém rytmu se rychle zapomíná, anglický výprask však zapadnout nesmí. Ani kdyby v úterý národní tým předvedl snový výkon a zabrzdil brazilské kouzelníky.

Reprezentace proti brazilským hvězdám musí zabrat, aby začala splácet páteční dluh.

Z exhibiční slavnosti v rytmu samby je rázem důležitá prověrka, jejímž hlavním smyslem bude dokázat, že blackout ve Wembley byl ojedinělým výpadkem – ne návratem do éry předchozího kouče Karla Jarolíma, pod nímž tým proti Rusku a Austrálii schytal podobné výprasky.

Teď stojí na startu boje o Euro, kde nechyběl od roku 1996.

Proti Brazilcům může napravit dojem a ukázat, na co opravdu má. Přesvědčit fanoušky, že nemusí být tak zle, jak to v pátek vypadalo, a že měření se světovou špičkou nemusí končit ostudou.

Pranic na tom nemění ani sobotní nečekaná remíza 1:1 v přípravě s Panamou, které v portugalském Portu přihlížel i zraněný kapitán Neymar. Do Prahy už necestoval, rychle se přesunul domů do Paříže.

Jeho spoluhráči v neděli nad ránem po příletu prokráčeli letištní halou se sluchátky na uších, jiní s unavenýma očima rozdali dychtivým sběratelům pár podpisů do památníků a rychle mířili do tyrkysového autobusu, který je odvezl do luxusního malostranského hotelu Mandarin Oriental.

Nedělní trénink i vzhledem k náročném cestování vzali zlehka. Kouč Tite se s rukama za zády procházel podél lajny a zkoumal kvalitu nově položeného trávníku, hlavní práci za něj odvedli asistenti.



Trenér gólmanů Claudio Taffarel, mistr světa z roku 1994, driloval gólmany Edersona s Allisonem, a když mu jedna rána ulétla vysoko nad břevno, přeskočil reklamní bariéru a šplhal pro balon na tribunu.

To už byly hvězdy Coutinho, Firmino nebo Casemiro v kabině. S unavenýma nohama po zápase jen vyklusávaly, zatímco méně vytížení si střihli bago a v závěru zápas na dvě branky na zmenšeném hřišti.

Ať už v úterý Tite nasadí náhradníky, nebo tým v plné palbě, Češi mají před sebou mimořádně těžký test. A potřebují nezklamat.