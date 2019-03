Na Brazilce musíme vletět a nečekat na to, až dají gól, burcuje Novák

PRAHA Obránce Filip Novák si je po pátečním debaklu 0:5 v úvodu evropské kvalifikace v Anglii vědom, že čeští fotbalisté jsou fanouškům dlužni. Proto věří, že národní tým v úterní přípravě s dalším gigantem Brazílií zvedne příznivcům náladu. Podle osmadvacetiletého obránce musejí hrát reprezentanti proti "Kanárkům" odvážněji a nečekat, až dostanou gól.

„Je to možnost, jak zvednout nám i fanouškům náladu. Doufám, že to tak každý hráč i vezme, že jsme fanouškům něco dlužni. Pro mě ten výsledek 0:5 byl až moc krutý, myslím, že jsme si to nezasloužili. Zasloužili jsme si prohrát, ale ne tolik,“ řekl novinářům Novák.

Jeho tým si dopoledne nepovedený zápas v Anglii rozebral na videu s trenérem Jaroslavem Šilhavým. „Anglie byla jeden z nejkvalitnějších týmů, proti kterému jsme kdy hráli. Trenér trochu zvyšoval hlas samozřejmě, ale na druhou stranu nám ukázal cestu, jak bychom měli hrát do příště a čeho bychom se měli vyvarovat,“ uvedl Novák.

„Řekli jsme si ty chyby, že jsme někdy byli zbytečně moc zalezlí, pak zase moc roztažení na velké hřiště. Tohle je potřeba zlepšit. Samozřejmě byly tam věci, které do fotbalu nepatří. Ale musíme si z toho vzít i to pozitivní. Byly tam jak negativní, tak pozitivní věci,“ dodal obránce tureckého Trabzonsporu.

S Brazílií, historicky nejúspěšnějším týmem mistrovství světa, očekává podobně těžké utkání. „Bude to asi podobný soupeř, který bude dominovat na balonu, bude nás chtít prokombinovat. Možná ještě silnější na balonu než Anglie, takže pro nás to bude určitě těžší. Ale musíme na ně vletět a nečekat na to, až oni dají gól,“ podotkl Novák.



Brazílie v sobotu v přípravě nečekaně jen remizovala 1:1 s outsiderem Panamou. „Samozřejmě jsme to sledovali, trochu překvapivý výsledek. Každý zápas je jiný. My jsme prohráli 0:5, ale teď ten zápas může být o něčem jiném a my se o to pokusíme,“ uvedl Novák. „Je to přátelák pro oba týmy, na obou stranách je to stejné. Záleží, jak to kdo pojme, kdo koho podcení. My budeme chtít hlavně potěšit fanoušky,“ dodal.