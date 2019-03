Nejhorší prohra v historii? Je to kruté, ale hrál proti nám obrovsky kvalitní soupeř, říká Šilhavý

londýn (od zvláštního zpravodaje) Těžší porážku samostatný český fotbal nepamatuje. V pátém utkání trenéra Jaroslava Šilhavého na lavičce národního týmu reprezentace prohrála v Anglii 0:5. „Krutý výsledek, ale stál proti nám nesmírně silný tým, obrovsky kvalitní soupeř,“ řekl kouč po úvodním duelu kvalifikace o Euro 2020.

Byla to čtvrtá tvrdá prohra české fotbalové reprezentace za posledních deset měsíců.



Červen 2018: 0:4 s Austrálií.

Září 2018: 1:5 v Rusku.

Březen 2019: 0:5 v Anglii.

„Dělali jsme hloupé chyby. Nestačili jsme rychlosti anglických mladíků, jejich kvalitě v zakončení. Rozdíl byl patrný,“ hovořil bez vytáček trenér Šilhavý.

Podlehli jste atmosféře bouřícího Wembley?

Nemyslím si, že bychom měli z prostředí nějaký strach. Stál proti nám nesmírně silný a kvalitní soupeř. V první půli měl sice převahu v držení míče, ale dlouho se nedostával do šancí. Pak udeřil po krásné akci a před přestávkou i z penalty, která nás nalomila. Chtěli jsme sice dál hrát, což bylo i poznat, jenže když jsme hru trochu otevřeli, soupeř toho dokonale využil.

Nebylo chybou hru otevřít tolik?

Nemyslím si. I diváci ocenili, že jsme chtěli korigovat výsledek, že jsme se s tím zápasem snažili ještě něco udělat. A vytvořili jsme si šance, ale žádnou z nich jsme bohužel neproměnili.

Naopak sami jste si dali jeden vlastní a další polovlastní gól.

Také při té třetí brance se míč od našeho hráče nešťastně odrazil ke Sterlingovi. Byly to možná kuriózní, ale rozhodně nešťastné situace.

Z čeho góly ve druhém poločase plynuly? Z nešikovnosti? Z odevzdanosti?

Určitě to nebylo o odevzdanosti. Já jsem viděl hráče pracovat až do poslední minuty, chtěli, snažili se. Za to, jak makali za rozhodnutého stavu nula pět, si zaslouží pochvalu. I proto věřím, že se z toho výsledku dokážeme rychle otřepat. Že nás naopak posílí.

Už do zápasu s Brazílií? Hraje se v úterý večer v Edenu.

Věřím tomu. Letíme zpátky do Prahy, kde už se na Brazilce všichni těší. Diváci i my. Čeká nás neméně kvalitní tým, historicky slavné mužstvo, ale věřím, že na Anglii rychle zapomeneme a budeme se soustředit na další utkání.