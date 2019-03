České fotbalisty nezajímá Wembley. Chtějí bodovat s neporazitelnou Anglií

Devadesát osm procent českých sázkařů si myslí, že čeští fotbalisté dnes v Anglii prohrají.

I kdyby se tak skutečně stalo, sympaticky vyznívá minimálně fakt, s čím Češi ve Wembley proti domácím vyrukují.

Na rozdíl od fanoušků si nejdou užít londýnského svatostánku a jeho atmosféry, ale uspět, což by znamenalo bodový zisk.

Hodlají napodobit tým někdejšího kouče Petra Rady, který v roce 2008 ve Wembley vedl ještě v 92. minutě 2:1, než vyrovnal Joe Cole.



Ano, Angličané jsou semifinalisté loňského mistrovství světa a Češi už nepatří mezi evropskou smetánku.



Důležité ale je, že na otázky ohledně užívání si souboje odpovídají, že to nepřipadá do úvahy, protože chtějí uspět. A to je správný krok k tomu, aby se jim to podařilo.