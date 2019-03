Sedm zápasů, žádná výhra. Zlomí outsider z Česka anglické prokletí?

PRAHA Sedm zápasů, žádná výhra. To je bilance české, potažmo československé fotbalové reprezentace na hřišti Anglie. Změní Češi dnes (20.45 SEČ) tradici?

Dlouhých 11 let trvalo, až se čeští fotbalisté utkají s Anglií, úřadujícími semifinalisty mistrovství světa.

V roce 2008 při premiéře Petra Rady na reprezentační lavičce Češi dlouhé minuty vedli, v 92. minutě jim ale překazil radost z nečekané výhry vyrovnáním na 2:2 Joe Cole.



Jako Radův asistent u toho byl současný kouč českého týmu Jaroslav Šilhavý, který by na velmi dobré představení Čechů ve Wembley dnes večer rád navázal.

Angličané děkují svým fanouškům.

„Chtěli bychom setrvat u toho, co jsme hráli na podzim, i když tam asi teď bude ve větší míře zastoupená defenziva. Ale jen bránit se 90 minut nedá ani proti Anglii. Jsou to výjimečné zápasy a takové vyžadují výjimečné výkony. Pokud je podáme, máme šanci uspět,“ poukázal kouč Čechů na to, že pod jeho vedením zatím reprezentace ve čtyřech duelech neprohrála a zapsala tři vítězství.



V Anglii se však bude muset obejít bez zraněného kapitána Bořka Dočkala i gólmana Tomáše Vaclíka.

Proti navíc stojí neúprosné statistiky. Češi, respektive Čechoslováci vyhráli proti Anglii z posledních třinácti jediný vzájemný zápas, a to ten v roce 1975. I díky tomuto triumfu pak Panenka a spol. vyhráli následné mistrovství Evropy.

Ale především: Angličané neprohráli od roku 2009 žádný z posledních 39 zápasů kvalifikace o Euro či MS a doma ztratili jen jediný z posledních 18 duelů.

Angličané bez Rashforda

„Na mistrovství světa hrála Anglie výborně, ovládla skupinu Ligy národů. Tvoří se jim nová generace, mají (kapitána Harryho – pozn. red.) Kanea. Ale nebojíme se jich a pokusíme se je překvapit,“ burcuje Šilhavý.

„Nejen já, ale i ostatní kluci už hráli na velkých stadionech proti velkým týmům. Určitě do toho nepůjdeme s poraženeckou náladou. Jenom si to tam užít, kouknout se, jak diváci fandí a jak je stadion velký, tak to určitě ne,“ doplnil jej bek Pavel Kadeřábek.

Po dlouhé době jediným zástupcem z Premier League je v české sestavě útočník Burnley Matěj Vydra.

Varuje především před obrovskou ofenzivní silou Angličanů. A to jim ještě kvůli zranění bude chybět hvězdný mladík Manchesteru United Marcus Rashford.

Fotbalisté Anglie si gratulují po jedné z výher na MS.

„Bude to svátek pro všechny, ale nepůjdeme do toho s tím, že je to hezký stadion. Mají kvalitu dozadu, ale na takovou jako v ofenzivě. Důležité bude je dostupovat. Angláni občas nechtějí být pokopaní, nesmíme se bát je třikrát čtyřikrát kopnout na achillovku,“ prozradil netradiční recept na úspěch Vydra.



Domácí pak mají jasno. Nic jiného než výhru si nepřipouštějí.

„Musíme dobře odstartovat. Bavili jsem se o tom, jak je důležité dobře rozjet kvalifikaci. Ale bude to velmi těžké utkání. Síla Čechů spočívá v jejich jednotě a v tom, jak pracují bez míče,“ přiznal kapitán Angličanů Kane.

Nebereme nic jiného než tři body

Kouč Anglie Gareth Southgate se sice musí obejít bez Rashforda a hned čtveřice beků tradičního kádru, přesto věří, že si s tím jeho tým poradí.

„Už několik dní jsme věděli, že Marcus Rashford nebude připraven. Přišli jsme o hodně hráčů, ale je to šance pro další. Těšíme se, jak tým zahraje. Jsou tu hráči, kteří nehráli často, ale všichni budou připraveni odvést za Anglii maximum,“ uvedl Southgate.

„Je to velká výzva, navázat na naše poslední výsledky. Ten zápas je o nás, o nikom jiném. Nemyslíme na nic jiného než získat tři body,“ přiznala domácí brankářská jednička Jordan Pickford.



Duel před vyprodaným 90tisícovým Wembley začíná ve 20.45 SEČ. Zatímco Angličany čeká už v pondělí další duel skupiny v Černé Hoře (v „české“ skupině jsou ještě Bulharsko a Kosovo), Šilhavý a spol. mají volno, a tak si program zpestří úterním přátelským duelem s dalším světovým gigantem – Brazílií.