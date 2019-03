Nakopeme vás do achilovek, vzkázal Vydra Angličanům. ‚Neřešíme ho,‘ odpověděl gólman

LONDÝN (OD NAŠEHO ZPRAVODAJE) Že prý je obránce Maguire anglickou slabinou. A že bude stačit, pokud Češi nakopnou Angličany párkrát do achillovek. Když jeden z anglických žurnalistů na tiskové konferenci citoval slova Matěje Vydry, brankář Jordan Pickford se pousmál.

A s typickým severským přízvukem spustil: „Neřešíme, co říkal. Zápas bude jenom o nás a o tom, jak se na něj připravíme.“

Takřka dvacet kamer, na čtyři desítky novinářů. O poslední mediální výstup Angličanů před startem kvalifikace o Euro byl ve Wembley značný zájem.

Trenére, jak se vám líbí Callum Hudson-Odoi? Má šanci nastoupit? Nebo spíš věříte Jadonu Sanchovi? A co další mladík Declan Rice?

Jordan Pickford.

Novináři na kouče Garetha Southgatea pálili otázky, on jim trpělivě a obsáhle odpovídal.



Před utkáním s Českem mu kvůli zranění vypadlo už šest hráčů. Po Shawovi, Delphovi, Stonesovi, Loftus-Cheekovi a Alexander-Arnoldovi také Rashford, útočník z Manchesteru United.

„Je to pro nás komplikace, ale zase se tím otevírá šance pro ostatní. Mohou se ukázat a potvrdit práci z tréninku, kde byli skvělí,“ uvedl anglický kouč.

„Nebudeme se bát poslat do hry naše mladé hráče, ať už je to dvacetiletý Rice nebo osmnáctiletí Sancho s Odoiem. Víme, že mají kvalitu.“

„Když je třikrát čtyřikrát kopneme přes achillovku, oni si rozmyslí, jestli hrát na jeden dva doteky, nebo se s balonem mazlit.“

Sancho ji prokazuje od začátku sezony v Borussii Dortmund, za kterou jen v bundeslize nasázel osm branek. Hudson-Odoi patří Chelsea, v lize sice ještě nenastoupil od začátku, ale v evropských pohárech zaujal: osm zápasů, čtyři góly.

„Samozřejmě, že by bylo i pro nás ideální, kdyby všichni pravidelně nastupovali ve svých klubech. Na druhou stranu já nemůžu čekat na to, až dotyčný odehraje deset patnáct zápasů, abych ho mohl nasadit v reprezentaci,“ poznamenal trenér.



„Pro nás je zásadní, jestli na to má a jestli se nám hodí do systému,“ naznačil Southgate, co proti Česku zamýšlí.

Nasadí teenagery?