Konflikt ve FAČRu se ještě bude řešit. ‚Michalův odchod nám není jedno,‘ říká Suchopárek

PRAHA Otevřená „válka“ ve Fotbalové asociaci České republiky byla (na chvíli) odložena k ledu. Vzkazy, které si obě strany vyměnily přes média, se nejspíše opět přenesou do vyjednávání o jistotách, jež by chtěli příznivci bývalého předsedy sportovně-technického oddělení FAČR zachovat.

Podle zdroje deníku Sport otevřený dopis podepsali: Karel Poborský (patron projektu Regionálních fotbalových akademií - RFA)



Antonín Barák (trenér reprezentace U15)

Jiří Vorlický (trenér reprezentace U15)



Jan Suchopárek (trenér reprezentace U19)

Luboš Kozel (trenér reprezentace U18)

Václav Kotal (trenér reprezentace U17)

Radek Bejbl (trenér reprezentace U16)

Petr Kouba (hlavní trenér brankářů RFA)

Tomáš Maruška (manažer klubových akademií FAČR)

Tomáš Heidenreich (šéftrenér RFA Ústeckého kraje)

Martin Kotůlek (šéftrenér RFA Olomouckého kraje)

Kamil Papuga (šéftrenér RFA Moravskoslezského kraje)

Martin Janás (šéftrenér RFA Jihomoravského kraje)

Ladislav Martas (šéftrenér RFA Pardubického kraje)

Štěpán Havránek (šéftrenér RFA Plzeňského kraje)

Verner Lička (prezident Unie českých fotbalových trenérů)

Ondřej Lípa (projektový manažer FAČR)

Günter Bittengel (vedoucí úseku reprezentací)

Aleš Majer (lektor FAČR)

Martin Daněk (lektor FAČR)

Vladan Horák (hlavní trenér RFA Jihomoravského kraje)

Marta Boučková (psycholožka FAČR)

Konec Michala Prokeše ve funkci předsedy sportovně-technického oddělení jen zvýraznil vnitřní boje, které FAČRem zmítaly. Na jedné straně vrcholní představitelé fotbalového svazu – předseda Martin Malík a místopředseda Roman Berbr, na straně druhé „Prokešovci“, zastánci bývalého předsedy, zastoupení například vedoucím úseku talentované mládeže Antonínem Barákem starším nebo Janem Suchopárkem, trenérem reprezentace do 19 let.

Právě druzí zmiňovaní publikovali ve čtvrtek otevřený dopis, v němž vyzvali vedení fotbalové asociace, aby pro ně zajistilo odpovídající podmínky i po konci Michala Prokeše.

„Chceme dál pokračovat, ale Michalův odchod nám není jedno,“ říká trenér Suchopárek v exkluzivním rozhovoru pro portál lidovky.cz.

Co vás vedlo k tomu, že jste napsali a publikovali ten otevřený dopis?

Je to odchod Michala Prokeše ze svazu. Považujeme ho za tvůrce změn ve fotbalové asociaci, potažmo zakladatele akademií a klubových akademií, starající se o rozvoj mládežnické kopané a zlepšení komunikace s kluby. Potřebovali jsme mu vyjádřit určitou podporu. Zároveň i nesouhlas s tím, že Michal odešel. Ale to je asi tak všechno, co jsme tím chtěli říct. Jestli máme pokračovat v těch rozjetých projektech, potřebujeme úzkou spolupráci s vedením fotbalové asociace. Tímhle způsobem jsme chtěli dát najevo, že chceme dál pokračovat, ale že odchod Michala Prokeše nám není jedno.

Jaká vládne nyní ve fotbalové asociaci atmosféra?

Byli jsme na srazu reprezentačních týmů, takže jsme v poslední době na svazu nebyli, proto vám atmosféru na svazu nedokážu popsat.

Myslím komunikaci už před srazem.

Komunikace byla, měli jsme schůzku s panem předsedou a panem místopředsedou. Podle mého proběhla korektně, řekli jsme si k tomu pár slov, a dohodli jsme se na tom, že v komunikaci budeme pokračovat až po reprezentačních srazech, které končily během tohoto týdne.

Jaké další kroky zvažujete? Četl jsem vyjádření pana Bernadyho (výkonný ředitel Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje), který řekl, že záruky mu přijdou dostatečné.

Nevím, jaké mu dal FAČR záruky. Já osobně chci dál pokračovat ve fotbalové asociaci a věnovat se trenérské práci u reprezentační devatenáctky, teď nás v listopadu čeká kvalifikace. Ale pokud by měly být projekty na mládežnické úrovni zrušeny nebo silně narušeny, tak si myslím, že bude vážně narušena koncepce i výchova hráčů pro reprezentační týmy.

Jak vám FAČR vysvětlil odvolání pana Prokeše a jak vám ho popsal samotný pan Prokeš?

Tak nějaký rozpor tam zjevně mezi nimi byl. Ale nakonec se obě strany dohodly, že rozvážou smluvní vztah, takže obě strany jsou volné a ani jedna nechce narušovat další chod fotbalové asociace.

Co za celou kauzou vidíte? Je řešení nějakých problémů z minulosti, nebo jen snaha zbavit se někoho, kdo dostatečně nepodporoval vedení?

Myslím si, že to není tolik otázka pro mě. Je pravda, že Michal pro nás byl guru mládežnických kategorií, a ten rozchod z jeho strany určitě nebyl jednoduchý. Jsme v kontaktu a samozřejmě vím některé věci, ale nedokážu na to odpovědět, protože ty věci neznám z druhé strany, případně je znám trošku jinak. Nechtěl bych to nějak dál prezentovat.