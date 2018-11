‚Kluci kvůli rozhodčím radši skončí s fotbalem.’ Živanice vytáhly do boje se sudími

Reakce fotbalové asociace - Předseda komise rozhodčích Řídící komise Čechy Martin Schröter: Vážený pane předsedo,

jménem Komise rozhodčích Řídící komise fotbalu v Čechách FAČR mi dovolte reagovat na určité podněty, které jste uvedl v otevřeném dopise ze dne 28.10.2018.

Nebudu komentovat úroveň zázemí či atraktivitu fotbalu jako takového, neboť mi to nepřísluší. Spíše se zastavím nad problematikou rozhodčích, o které se mimo jiné zmiňujete. Tvrdíte, že většina rozhodčích řídí zápasy dle jakéhosi klíče „platící – neplatící družstvo.“ Toto závažné obvinění jistě můžete podložit konkrétními důkazy, neboť spekulace tohoto charakteru jsou pro naše fotbalové hnutí velmi alarmující a fotbal jako takový poškozující. Komise rozhodčích ŘKČ zkoumá všechny videozáznamy a dostupné materiály ze všech utkání, které zároveň konzultuje s Úsekem rozhodčích FAČR a Pravidlovou komisí FAČR. Rozhodčí se (stejně jako hráči) dopouštějí chyb, ale za doposud odehraných dvanácti kol, jsme nezaznamenali takové pochybení rozhodčích, které by vedlo k ovlivnění průběhu utkání, či by mělo vliv na regulérnost výsledku či dané soutěže. Ve vámi zmiňovaném utkání se Štěchovicemi, kdy došlo ke zranění vašeho hráče, nedošlo ze strany rozhodčích k žádnému pochybení. Je nám velmi líto, že hráč Karda je vážně zraněn, ale přestupek, ze kterého vyplynulo ono zranění je v oblasti bezohledné nikoli surové hry, stejně jako přestupek první. Rozhodčí mají primárně chránit zdraví hráčů, nicméně nemohou převzít odpovědnost za jakýkoli druh zranění. Branka na 1:2 byla po správně nařízeném přímém volném kopu. Branka na 2:2 nebyla dosažena z ofsajdu, jak mylně píšete. Branka na 3:2 padla v čase 93:25, nikoli jak mylně píšete v 96. minutě. Popisovaný zákrok se stal 60 sekund před obdrženou brankou. Určitě nedošlo ke zranění hráče, ten dohrál, zranění nebylo hlášeno. Mezi tím se hra dvakrát přelila z jedné strany na druhou, i hosté měli míč jasně pod kontrolou, o který následně přišli na své útočné polovině hrací plochy, domácí šli do brejku. Následně kopali domácí kop z rohu, ze kterého skórovali. V utkání s FC Písek se rozhodčí nevhodně moc rychle snažil oddělit dva soupeře od sebe, čímž došlo ke strčení domácího hráče a jeho následnému pádu. Poté ještě rozhodčí nevhodným způsobem odstrkal od místa přestupku další hráče. Rozhodčí volil nesprávnou formu v podobě zbytečné razance. V 56. minutě rozhodčí dal signál rukou ke střídání, podle videa zřejmě došlo k jednomu střídání a domácí zřejmě chtěli střídat ještě jednou. Ovšem z videozáznamu není vidět, jestli bylo druhé střídání již připraveno. Rozhodčí najednou dal pokyn ke hře, následně došlo k útoku hostů, který dotáhli na kop z rohu. Rozhodčí udělil domácímu hráči ŽK a dal pokyn ke střídání. Potom přiběhl k lavičce domácích, kde zřejmě komunikoval s funkcionáři. Ale určitě nevykázal asistenta trenéra, toho vykázal až v 75. minutě, tak jak je popsáno v Zápise o utkání.

Vážený pane předsedo, věřte mi, že i já mám fotbal moc rád, neboť jsem s ním strávil podstatnou část svého života.



Věřím, že naše další spolupráce bude na kvalitní úrovni.“