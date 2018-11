Asociaci vede více lidí. A není to jen Berbr, říká předseda FAČR Malík

PRAHA Předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík připouští, že dosavadních jedenáct měsíců ve funkci bylo těžších, než si sám po úspěchu na loňské valné hromadě připouštěl. Mrzí ho především to, že musí neustále řešit politické intriky uvnitř organizace a nemá tolik prostoru na samotný fotbal.

„Byl to těžký rok, těžší, než jsem předpokládal. Nejvíce mě trápí, že po valné hromadě jsem se domníval, že se povedlo najít shodu a že bude čas věnovat se čistě fotbalovým tématům, ale stále je to hlavně o politice. Poměr mezi fotbalem a fotbalovou politikou je obrácený, než by měl,“ řekl Malík na dnešním setkání s novináři.

Na jaře šlo zejména o debaty o úpravě stanov v otázce volby předsedy. Na podzim zahýbal českým fotbalem odchod šéfa sportovně technického oddělení Michala Prokeše, s nímž FAČR ukončil spolupráci kvůli nejasným výdajům na služební kreditní kartě. Proti jeho konci ve funkci vystoupila většina trenérů mládeže a regionálních akademií a hrozí, že odejdou. Situací se bude zabývat výkonný výbor FAČR v úterý 6. listopadu.

„Ti, kteří chtějí pro fotbal pracovat a jsou to odborníci, kteří se své práci věnují více, než jim přikazuje smlouva, by pro fotbal měli pracovat dále. O ty já stojím. Ale pokud někteří lidé nejsou ztotožněni se situací a nechtějí pro nás pracovat, tak náš zájem o spolupráci není,“ řekl Malík.

Zleva: Řepka, Berbr a Valachová.

Na konci roku odejde z asociace také generální sekretář Rudolf Řepka, který byl hlavní spojkou na UEFA a FIFA. O jeho nástupci bude také jednat příští výkonný výbor. Oficiálním kandidátem je ředitel právního oddělení a vedoucí kanceláře předsedy FAČR Jan Pauly. „Nabídku předběžně přijal. Je možné, že ještě další kandidát vzejde z debaty,“ uvedl Malík.

„Spolu se mnou a Rudou Řepkou se zúčastnil většiny mezinárodních povinností, kongresu FIFA i UEFA. Pro mě je to logická volba, navíc s Rudou Řepkou jsou kamarádi a byla by tam návaznost,“ dodal.

Šéfa FAČR mrzí, že má u veřejnosti obrázek loutky místopředsedy za Čechy Romana Berbra. Sám se naopak považuje za člověka, který jako jediný v asociaci dokáže Berbrovi oponovat. „Fotbalovou asociaci neřídí jediný člověk, není to Malík a není to jen Berbr. Ve stanovách je určené, že asociaci řídí předseda a jeden z místopředsedů, tedy pokud děláme rozhodnutí, tak je třeba najít shodu mezi těmito dvěma lidmi. A zásadní věci řeší výkonný výbor hlasováním,“ prohlásil.

Aktuálně reagoval na otevřený dopis třetiligových Živanic, které si stěžují na poměry v ČFL. „Pokud má někdo nějaký problém, tak se nabízí to řešit nejprve interní debatou. Poslat dotaz na svazové oddělení. A když se nedostane odpovědi, jít s tím výš. Nevím, proč nepřišli za mnou. Předpokládám, že k tomu existují důkazy a že s nimi budeme seznámeni,“ řekl Malík.

Ke svým nejbližším úkolům řadí stanovit si přesné kompetence mezi FAČR a Ligovou fotbalovou asociací v otázce videorozhodčích. „Projekt je pevnou součástí nejen českého, ale i světového fotbalu. Je to jen o tom nastavit jasně kompetence, aby nedocházelo k nedorozuměním či výpadkům jedné a druhé strany. Ale v projektu chceme a budeme pokračovat,“ uvedl.