Synecký nespáchal trestný čin, když informoval Peltu o odposleších, rozhodl soud

Praha Bývalý bezpečnostní manažer Fotbalové asociace ČR Martin Synecký nespáchal trestný čin tím, že někdejšímu šéfovi asociace Miroslavu Peltovi vyzradil informace o policejním nahrávacím zařízení v jeho kanceláři. Ve čtvrtek o tom nepravomocně rozhodl pražský městský soud. Případ postoupil Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ), který má rozhodnout o tom, zda se Synecký dopustil přestupku.

Syneckého viní obžaloba z ohrožení utajované informace, za což v případě odsouzení hrozí až osmileté vězení. NBÚ mu může udělit až pětimilionovou pokutu. Podle soudkyně Heleny Kutzlerové někdejší bezpečnostní manažer o zařízení Peltovi pravděpodobně opravdu řekl, nemělo to však takový dopad, aby ho bylo možné odsoudit za zločin. „Soud musel v dané věci uvážit charakter, význam, smysl a stupeň utajení uvedené informace,“ uvedla.

Syneckého podle obžaloby v prosinci 2016 požádali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), aby dal do Peltovy kanceláře nahrávací zařízení. Prověřovali soudkyni Sylvu Mašínovou, která rozhodovala civilní spor místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra. „Soud nemůže odhlédnout od toho, že nejhorším následkem žalovaného jednání mohlo být zmaření prošetřování přečinu zneužití pravomoci úřední osoby, na kterou zákon stanoví sazbu od jednoho do pěti let,“ prohlásila soudkyně. Za „zjevnou disproporci a absurditu“ pak označila to, že bývalému bezpečnostnímu manažerovi hrozí vyšší sazba.

Státní zástupce Jan Krestýn s rozhodnutím Kutzlerové nesouhlasí. Podal proti němu stížnost, kterou se bude zabývat pražský vrchní soud. „My považujeme jednání za trestný čin, nikoli za přestupek,“ řekl po skončení jednání novinářům. V závěrečné řeči navrhoval potrestat Syneckého dvouletým podmíněným trestem s tříletým odkladem.

Synecký se k usnesení nevyjádřil. U soudu svoji vinu odmítl, podle jeho advokáta neměl žádný motiv. Spolupracovat s policií, ztratit důvěr svého nadřízeného, a pak mu říci o nahrávacím zařízení, které mu sám umístil do kanceláře, by podle něj bylo nesmyslné.

Kriminalisté zaznamenali, že Pelta o záznamovém zařízení věděl, když odposlouchávali byt někdejší náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové kvůli vyšetřování případu sportovních dotací. Policie v ní stíhá kromě bývalého předsedy fotbalové asociace a Kratochvílové také někdejšího ředitele odboru ministerstva školství Zdeňka Břízu, předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu a generálního sekretáře ČUS Jana Boháče. Obviněny jsou i Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu.

Pražskou soudkyni Mašínovou potrestal Nejvyšší správní soud v květnu snížením platu na rok o 30 procent. Kárnou žalobu na ni podal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal kvůli tomu, že rozhodovala spor Berbra a bývalého rozhodčího Tomáše Kovaříka. Podle Šámala rozhodla zaujatě. Z případu se nevyloučila, i když měla dříve důvěrný vztah s Peltou.