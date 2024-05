Podpis na dres s „Jude Slavie“? Sparťan Krejčí reaguje, od vzkazu se distancuje

Snímek v neděli v podvečer zveřejnil na sociální síti X účet Sparta out of context.

Kapitán Krejčí s čepicí otočenou kšiltem dozadu a v bílém mistrovském tričku podepisuje rudý dres, na kterém nad číslovkou místo jména stojí nápis „Jude Slavie“.

„Po venkovních zápasech se všichni snažíme co nejdéle trávit čas s fanouškama a věnovat jim chvilku času, aby se s námi mohli potkat, vyfotit, podepsat,“ vzkázal Krejčí prostřednictvím Ondřeje Kasíka, ředitele komunikace Sparty.

„Jsou to desítky, stovky lidí každý týden, celej rok v kuse. A vy chcete všem vyjít vstříc, aby se dostalo pokud možno na všechny. Nemusíme to dělat, ale chceme… a nikdy by mě nenapadlo, že by tohle někdo mohl zneužít proti nám. Tímto vším ale neobhajuju to, že jsem zodpovědný za to, co podepisuju, co dělám a jak se chovám. Tyhle věci si musím hlídat a distancuju se od jakýchkoli rasistických názorů. Respekt rivalovi za těžkou bitvu o titul a přeju všem, ať se daří,“ doplnil Krejčí.

Fotografie vznikla ve chvíli, kdy sparťané po bezprostředních oslavách v kabině mířili do týmového autobusu. Cestou se zastavovali u fanoušků, kteří čekali na autogramy nebo společná selfie.

„Vůči pokřiku Jude Slavie se jako klub dlouhodobě vymezujeme a rozhodně si nepřejeme, aby se na tribunách ozýval,“ uvedl pro iDNES.cz Ondřej Kasík, sparťanský mluvčí. „V Mladé Boleslavi se nicméně všichni hráči v rámci pozitivních emocí po zisku titulu zastavili u fanoušků a v rychlém sledu podepsali desítky dresů i dalších předmětů. To, že se k Láďovi mimo jiné dostal i tento dres a že ho podepsal, nevypovídá nic o něm jako o člověku nebo snad o jeho světonázoru,“ navázal Kasík.

„Jude Slavie“ je pokřik, který se nejen na Letné od části sparťanských fanoušků stále ozývá, byť v posledních letech je podobných projevů na stadionech prokazatelně méně. Za jednoznačně antisemitský ho nedávno označila také Etická komise Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

Samotná Sparta v dopise fanouškům, který na vlastním webu zveřejnila před pěti lety, psala: „Tímto pokřikem dehonestujeme sami sebe, slavnou historii klubu a hodnoty ACS. Tento pokřik neškodí Slavii, ani jejím fanouškům. Nevypovídá nic o klubu z Vršovic. Vypovídá o nás.“

Poukázala i na to, že na zrodu Železné Sparty, legendárního týmu z doby po první světové válce, se významně podíleli židé.

„Skanduje se to teď čím dál méně, myslím, že je to relikt, který časem pravděpodobně vymizí,“ říkal pro iDNES.cz před pár dny Michael Durčák, fanoušek fotbalové Sparty a moderátor podcastu Sparťanské noviny. „Štve nás to, protože do kotle chodí normální kluci, tátové od rodin, kteří to neskandují.“

„Fanoušci se navíc v poslední době začínají ‚profesionalizovat‘, vidíme to přibližně od doby vzestupu Slavie, asi osm let dozadu. Ty největší fanouškovské tábory se předhání v tom, kdo udělá lepší atmosféru a jsou dobře organizovaní. Problémové jsou jen skupiny takzvaných hooligans, se kterými ale mnohdy ostatní fanoušci nesouhlasí,“ potvrzuje také mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

V kontextu hesla „Jude Slavie“ může být problematické i číslo 88, jež je jedním z kódů v neonacistické symbolice – H je totiž osmým písmenem abecedy a HH je zkratka pozdravu Heil Hitler.