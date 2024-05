Slavia ve třetím předkole LM? Ještě ne. Co se musí stát, aby vicemistr poskočil

Pro kratší vysvětlení teď stačí říct, že jistotu posunu ze druhého předkola rovnou do třetího Slavia ještě nemá. Evropskou ligu totiž musí vyhrát Leverkusen. A nebo Atalanta, která ale současně v lize skončí čtvrtá – nikoli pátá, jak je tomu před posledním kolem italské ligy.

Jistě, můžete namítnout, že díky obrovskému celoročnímu koeficientu si Itálie pro příští sezonu vybojovala pět automatických postupů, jenže ani to nestačí.

Složitější vysvětlení se opírá o klíč, kterým UEFA zaplňuje jednotlivá místa ve svých soutěžích, v rámci nějž myslí i na uvolněná místa po obhájcích nebo posuny v předkolech.

Elitní desítka zemí má, co se týče přímého postupu do nového formátu Ligy mistrů, garantovaného aspoň jednoho účastníka. Pořadí určuje součet pětiletého koeficientu. Tato místa jsou logicky zaplněna jako první, protože se rozhodují nejdříve, ve chvíli, kdy končí národní soutěže.

Itálie i Německo tak z ligy (nehledě na výkony v jedné sezoně) vysílají garantované čtyři účastníky. Leverkusen získal titul, a tak jistě jedno z těchto míst zaplní. Atalanta ještě čeká, zda náhodou ještě v posledním kole nepředhoní čtvrtý Juventus, jinak zůstane pátá.

Kdyby z pátého místa současně vyhrála Evropskou ligu, bude se na ni z hlediska regulací UEFA, které postupový klíč upravují, pohlížet čistě jako na obhájce, který má automaticky garantované místo v Lize mistrů i pro další sezonu.

Nepřevezme tak páté vybojované místo, tzv. European performance spot pro dvě země s nejlepším koeficientem v uplynulé sezoně. Místo EPS se totiž zaplňuje až jako úplně poslední. Tedy až po vyřešení volných míst po případných obhájcích, kteří už mají z ligy vstupenku jistou na základě míst z pořadí v dlouhodobém pětiletém žebříčku.

To by platilo právě pro Leverkusen, který by do milionářské soutěže šel coby první tým německé ligy a jeho místo pro obhájce EL by musel zaplnit tým s nejvyšším klubovým koeficientem z celé kvalifikace o Ligu mistrů.

Tedy portugalská Benfika, která tak uvolní místo ve třetím předkole. Komu? Nejvyššímu klubovému koeficientu z předkola druhého, a sice právě Slavii.

U Atalanty je to složitější právě proto, že u ní by žádná „dvojrole“ nenastala. Byla by pouze obhájcem. Ono páté italské místo (EPS) by v případě jejího triumfu v EL přešlo na šestý tým ligy. I to má svojí logiku. Když si ona země vybojuje bonusové místo v soutěži, neměla by o něj přijít tím, že se na tomto místě umístí zrovna celek, který vyhrál LM nebo EL.

Představte si to tak, že by Atalanta třeba skončila osmá, místo do LM by se jí netýkalo a i přesto by Itálie měla v další sezoně šest týmů v Lize mistrů. Čtyři garantované, jeden bonusový a jeden pro obhájce EL.

Pokud však Atalanta skončí čtvrtá, získá „dvojroli“ přímého postupujícího, čímž přenechá místo pro obhájce Benfice, která posune Slavii do třetího předkola. Itálie v tuto chvíli bude mít v LM pět týmů a ani v tomto případě o European performance spot nepřijde.